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Nawet 10 tys. zł na start studiów. Do kiedy złożyć wniosek?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:56
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Nawet 10 tys. zł na start studiów. Do kiedy złożyć wniosek?/ShutterStock
Marzysz o studiach, ale bariery finansowe wydają się nie do przejścia? Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości właśnie ogłosiła start 25. edycji ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych. To szansa dla tysięcy zdolnych maturzystów z małych miejscowości na zdobycie 10 000 zł wsparcia finansowego na pierwszy rok nauki.

Program Stypendiów Pomostowych to jedna z największych i najdłużej działających inicjatyw pozarządowych w Polsce. Od 2002 roku pomógł tysiącom młodych ludzi w realizacji ich akademickich celów. W tym roku organizatorzy ponownie wspierają ambitną młodzież, która dzięki swojej ciężkiej pracy chce zmieniać swoją przyszłość.

Kto może otrzymać stypendium?

Program kieruje swoje wsparcie do konkretnej grupy odbiorców. Aby ubiegać się o finansowanie w edycji 2026/2027, musisz spełnić określone kryteria:

  • Musisz ukończyć szkołę średnią i zdać maturę w 2026 roku.
  • Musisz zostać przyjęty na I rok studiów stacjonarnych (I stopnia lub jednolitych magisterskich) na polskiej uczelni publicznej.
  • Musisz zamieszkiwać wieś lub miasto liczące do 20 tysięcy mieszkańców.
  • Dochód w Twojej rodzinie (w przeliczeniu na osobę) nie może przekraczać 3 124 zł brutto miesięcznie.
  • Musisz wykazać się dobrymi wynikami, osiągając min. 100 punktów na maturze (według specjalnego algorytmu programu).
  • Ponadto musisz spełnić jeden z dodatkowych warunków: być finalistą olimpiady przedmiotowej, pochodzić z rodziny wielodzietnej (3+) lub być wychowankiem rodziny zastępczej/domu dziecka, albo posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej współpracującej z Fundacją.
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
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Jak złożyć wniosek?

Proces rekrutacji jest dwuetapowy:

Etap online (do 17 sierpnia 2026 r.): Wypełnij formularz elektroniczny na oficjalnej stronie programu. Pamiętaj, że samo wypełnienie pól nie wystarczy – musisz kliknąć przycisk "ZŁÓŻ WNIOSEK".

Etap papierowy (do 24 sierpnia 2026 r.): Wydrukuj złożony wniosek, podpisz go własnoręcznie i wyślij pocztą wraz z kompletem załączników na adres wskazany w dokumentacji. O terminie decyduje data stempla pocztowego.

Co zyskują uczestnicy programu?

Stypendium to nie tylko 10 000 zł wypłacane w ratach przez 10 miesięcy. To przede wszystkim inwestycja w rozwój osobisty. Stypendyści uzyskują dostęp do bogatej oferty warsztatów, szkoleń i konferencji, które rozwijają kompetencje miękkie niezbędne na nowoczesnym rynku pracy.

Co ważne, stypendium pomostowe to przepustka na kolejne lata. Osoby, które osiągają dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na II, III i IV roku studiów, a także brać udział w programach stypendiów językowych oraz prestiżowych stażach zagranicznych.

Wolontariat stypendysty

Otrzymanie wsparcia wiąże się z aktywnością społeczną. Każdy stypendysta realizuje wolontariat w ramach programu "PROJEKTOR". Polega on na prowadzeniu zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych w małych miejscowościach. To okazja, aby podzielić się swoją wiedzą i zyskać cenne doświadczenie w pracy z młodszą grupą odbiorców.

Błędy, których musisz unikać

Organizatorzy przestrzegają przed najczęstszymi błędami, które dyskwalifikują kandydatów:

  • Brak podpisu: Wniosek bez własnoręcznego podpisu jest nieważny.
  • Błędy w dochodach: Pamiętaj, aby wykazać dochody BRUTTO wszystkich domowników z czerwca 2026 roku.
  • Błędne dane kontaktowe: Podaj własny e-mail i numer telefonu – to z Tobą Fundacja musi mieć bezpośredni kontakt w razie braków w dokumentacji.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, odwiedź stronę internetową programu, gdzie znajdziesz szczegółowy kalkulator punktów oraz listę najczęściej zadawanych pytań.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzestudiastypendium
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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