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Zanim dziecko wsiądzie do autokaru. Dwie funkcje mObywatela, które warto sprawdzić przed wyjazdem

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 13:10
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autokar wycieczka szkoła
Zanim dziecko wsiądzie do autokaru. Dwie funkcje mObywatela, które warto sprawdzić przed wyjazdem/ShutterStock
Wakacyjne kolonie i obozy to dla dzieci czas przygód, a dla rodziców często także powód do niepokoju. Zanim autokar ruszy w trasę, można w kilka chwil sprawdzić, czy pojazd ma aktualne badania techniczne i ubezpieczenie oraz czy kierowca posiada wymagane uprawnienia. Obie usługi są dostępne w aplikacji mObywatel i cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników.

Rodzice coraz częściej sprawdzają autobusy przed wyjazdem dzieci

Bezpieczeństwo podczas wakacyjnych podróży zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy użytkownicy aplikacji mObywatel skorzystali z funkcji weryfikacji autobusu blisko 95 tysięcy razy. Jeszcze większą popularnością cieszyła się usługa sprawdzania uprawnień kierowców, z której skorzystano ponad 244 tysiące razy.

Łącznie oznacza to niemal 340 tysięcy weryfikacji wykonanych przed podróżami.

Co można sprawdzić w usłudze Bezpieczny autobus?

Funkcja Bezpieczny autobus pozwala szybko zweryfikować najważniejsze informacje o pojeździe, którym dzieci mają jechać na kolonie lub obóz.

Po wpisaniu numeru rejestracyjnego użytkownik może sprawdzić między innymi:

  • ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • aktualność badania technicznego,
  • termin kolejnego przeglądu,
  • czy autobus nie figuruje jako wyrejestrowany lub skradziony.

Dostępne są również dodatkowe dane techniczne, w tym liczba miejsc, dopuszczalna masa pojazdu oraz ostatni odnotowany stan licznika.

Warto zweryfikować także kierowcę

Przed rozpoczęciem podróży można również upewnić się, że kierowca posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Usługa Uprawnienia kierowcy umożliwia sprawdzenie:

  • statusu prawa jazdy,
  • daty ważności dokumentów,
  • kategorii posiadanych uprawnień,
  • organu, który wydał dokument,
  • terminu ważności uprawnień.

Do wyszukania informacji potrzebne są imię i nazwisko kierowcy oraz numer blankietu prawa jazdy. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i są na bieżąco aktualizowane.

Jak skorzystać z funkcji w mObywatelu?

Sprawdzenie autobusu zajmuje zaledwie chwilę. W aplikacji należy przejść do zakładki Usługi, wybrać opcję Bezpieczny autobus i wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

W podobny sposób działa usługa Uprawnienia kierowcy, która pozwala zweryfikować informacje o osobie prowadzącej autokar.

Nie tylko autobus. mObywatel oferuje także inne przydatne funkcje na wakacje

Aplikacja może okazać się pomocna również podczas samych wakacyjnych wyjazdów.

Uczniowie mogą korzystać z mObywatela Junior i cyfrowej legitymacji szkolnej, która potwierdza status ucznia oraz uprawnienia do ulg.

W przypadku wyjazdów zagranicznych rodzice mogą zgłosić podróż w usłudze Odyseusz. Dzięki temu informacje trafiają do systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co w razie sytuacji kryzysowej może ułatwić kontakt z polskimi służbami konsularnymi.

FAQ

Czy sprawdzenie autobusu w mObywatelu jest bezpłatne?

Tak. Usługa jest dostępna bez dodatkowych opłat dla użytkowników aplikacji.

Jakie dane są potrzebne do sprawdzenia autobusu?

Wystarczy numer rejestracyjny pojazdu.

Jak sprawdzić kierowcę?

Potrzebne są jego imię, nazwisko oraz numer blankietu prawa jazdy.

Skąd pochodzą informacje wyświetlane w aplikacji?

Dane są pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz aktualizowane na bieżąco.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rodziceautokardzieckomObywatel
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