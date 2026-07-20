Pierwszy krok, czyli natychmiastowe sprawdzenie wykazu wolnych miejsc

Najważniejszym zadaniem dla zszokowanego rodzica jest teraz zachowanie pełnego spokoju i opanowania. Musisz natychmiast namierzyć placówki dysponujące jeszcze wolnymi etatami dla uczniów. Oficjalne i kompletne wykazy wakatów publikują na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty. Dane te pojawiają się także bezpośrednio w lokalnych systemach elektronicznej rekrutacji.

Warto pamiętać, że sytuacja w systemie zmienia się dynamicznie z godziny na godzinę. Część zakwalifikowanych uczniów rezygnuje bowiem z przypisanych im automatycznie miejsc. Wybierają oni naukę w placówkach prywatnych lub międzynarodowych szkołach średnich. Dzięki temu w systemie nagle pojawiają się niezwykle atrakcyjne wolne miejsca. Trzeba śledzić te komunikaty na bieżąco, aby nie przegapić szansy.

Jak poprawnie złożyć wniosek w rekrutacji uzupełniającej?

Nabór uzupełniający to całkowicie nowe rozdanie formalne dla każdego kandydata. Musisz ponownie przygotować i złożyć stosowny wniosek o przyjęcie do szkoły. Pamiętaj, że w tym etapie nie obowiązują już stare preferencje wyboru. Całą procedurę wyboru szkół i profili klas budujesz od zera.

Podczas uzupełniania dokumentów zastosuj te cztery żelazne zasady bezpieczeństwa:

Wskaż w nowym wniosku znacznie większą liczbę bezpiecznych placówek szkolnych.

Wybierz oprócz wymarzonych liceów także dobre, lokalne technika oraz szkoły branżowe.

Sprawdź dokładnie, czy w Twoim powiecie rekrutacja uzupełniająca odbywa się elektronicznie.

W miastach bez systemu online musisz zanieść papierowy wniosek prosto do sekretariatu.

Do każdego wniosku dołącz oficjalne kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach.

Dyrektorzy szkół dysponujący wakatami przyjmują dokumenty tylko przez kilka najbliższych dni.

Bezwzględne terminy urzędowe, których nie wolno Ci przegapić

W rekrutacji uzupełniającej czas odgrywa kluczową i absolutnie najważniejszą rolę. Przepisy prawa oświatowego są w tym zakresie niezwykle surowe i bezwzględne. Spóźnienie choćby o jedną minutę skutkuje całkowitym odrzuceniem wniosku przez komisję. Harmonogramy mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego województwa w Polsce.

W większości regionów kraju kluczowe daty wyglądają obecnie następująco:

Do 21 lipca zakwalifikowani uczniowie muszą dostarczyć oryginały swoich świadectw.

Od 21 do 28 lipca trwa oficjalne składanie wniosków uzupełniających.

W pierwszej połowie sierpnia komisje ogłoszą nowe listy osób zakwalifikowanych.

Po ogłoszeniu list rodzice mają znowu kilka dni na ostateczne potwierdzenie woli.

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia oryginałów dokumentów skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy przyjętych.

Rola i zadania specjalnej komisji rekrutacyjnej w powiecie

Może zdarzyć się tak, że uczeń nie znajdzie miejsca także w drugim naborze. Wtedy do akcji wkraczają oficjalne organy samorządowe odpowiedzialne za lokalną oświatę. Każde dziecko w Polsce ma ustawowo zagwarantowane prawo do publicznej edukacji ponadpodstawowej. Za realizację tego konstytucyjnego prawa odpowiada bezpośrednio starosta lub prezydent miasta.

Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji powoływany jest specjalny zespół urzędników. Komisja ta analizuje bazę danych uczniów pozostających bez przydziału do klas. Następnie przydziela ona odgórnie wolne miejsca w szkołach na terenie całego powiatu. Może okazać się, że wskazana przez urzędników szkoła leży daleko od domu. Jest to jednak prawna gwarancja, że dziecko od września rozpocznie normalną naukę.

FAQ

Kto może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich?

W naborze uzupełniającym mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy nie dostali się nigdzie w pierwszym etapie. Prawo to przysługuje także osobom, które chcą zmienić przypisaną im automatycznie szkołę. Warunkiem jest rezygnacja z dotychczasowego miejsca i złożenie nowego wniosku.

Gdzie szukać wiarygodnych informacji o wolnych miejscach w liceach?

Pełne i oficjalne wykazy wolnych miejsc publikują na swoich stronach kuratoria oświaty. Dane te są również dostępne w systemach elektronicznego naboru oraz bezpośrednio w sekretariatach. Informacje te są na bieżąco aktualizowane po weryfikacji dokumentów.

Czy w rekrutacji uzupełniającej znowu decydują punkty ze świadectwa?

Tak, kryteria naboru na wolne miejsca pozostają dokładnie takie same jak wcześniej. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę punkty za egzamin ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie. Wyższy wynik punktowy zawsze gwarantuje pierwszeństwo na liście przyjętych.

Co zrobić, jeśli spóźnię się z potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły?

Niedostarczenie oryginału świadectwa w wyznaczonym terminie oznacza automatyczną rezygnację z miejsca. System usuwa wtedy kandydata z bazy danych, a miejsce przechodzi do puli wolnych wakatów. W takiej sytuacji musisz natychmiast wystartować w naborze uzupełniającym.

Czy komisja powiatowa może zmusić dziecko do nauki w konkretnej szkole?

Urzędnicy mają obowiązek wskazać uczniowi jakąkolwiek szkołę dysponującą wolnymi miejscami w regionie. Nie musi być to placówka zgodna z pierwotnymi zainteresowaniami czy miejscem zamieszkania dziecka. Decyzja ta ma na celu wyłącznie realizację ustawowego obowiązku nauki do 18 roku życia.