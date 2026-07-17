Nowe przepisy uderzają w patostreaming

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza przepisy wymierzone w osoby publikujące lub rozpowszechniające materiały prezentujące przestępstwa, przemoc wobec zwierząt, naruszanie dóbr osobistych oraz poniżające traktowanie innych osób. Odpowiedzialność karna będzie możliwa nawet wtedy, gdy osoby występujące w nagraniach wyraziły zgodę na ich publikację.

Za rozpowszechnianie takich materiałów będzie grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Znacznie surowsze konsekwencje przewidziano w przypadku treści przedstawiających osoby poniżej 18. roku życia. W takiej sytuacji sprawcy będą mogli zostać skazani na karę od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Ustawa przewiduje wyjątki

Nowelizacja nie obejmie wszystkich materiałów publikowanych w internecie. Z odpowiedzialności karnej wyłączono treści powstające w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, naukowej czy prasowej. Przepisy nie będą również stosowane wobec publikacji służących ochronie interesu publicznego.

Karol Nawrocki podpisał ustawę mimo zastrzeżeń

Informację o podpisaniu ustawy prezydent Karol Nawrocki przekazał za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz serwisu X. Jednocześnie zaznaczył, że dostrzega niedoskonałości nowych regulacji.

W jego ocenie największym problemem pozostaje brak jednoznacznej definicji patostreamingu oraz ograniczone możliwości ścigania twórców publikujących materiały z zagranicy.

Mimo tych zastrzeżeń zdecydował się podpisać ustawę. Jak podkreślił, państwo nie może pozostawać obojętne wobec przemocy, publicznego poniżania ludzi czy wykorzystywania dzieci do zdobywania internetowej popularności.

Prezydent wyraził również nadzieję, że w przyszłości przepisy zostaną doprecyzowane, aby ich stosowanie było bardziej jednoznaczne i skuteczne.

Głos młodych miał znaczenie

Karol Nawrocki poinformował, że przed podjęciem decyzji zapoznał się ze stanowiskiem przedstawicieli Prezydenckiej Rady Młodzieży.

Jak zaznaczył, młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na negatywny wpływ brutalnych materiałów publikowanych w mediach społecznościowych. Wskazują również, że zachowania, które jeszcze kilka lat temu wywoływały powszechne oburzenie, dziś bywają przedstawiane jako atrakcyjna forma rozrywki lub sposób na szybkie zdobycie popularności i pieniędzy.

Przepisy zaczną obowiązywać wkrótce

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu organy ścigania będą mogły stosować nowe przepisy wobec osób rozpowszechniających treści objęte ustawą.

Projekt powstał ponad politycznymi podziałami

Zmiany w przepisach były efektem prac zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Najpierw własny projekt ustawy przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a następnie podobną propozycję przedstawili parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

W trakcie prac legislacyjnych oba projekty zostały połączone i były procedowane wspólnie.

Czym jest patostreaming?

Patostreaming to publikowanie lub transmitowanie na żywo materiałów przedstawiających przemoc, agresję, poniżanie innych osób, wulgarne zachowania lub inne szokujące treści, których celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorców i zwiększenie liczby wyświetleń.

Problem pozostaje powszechny, zwłaszcza wśród najmłodszych użytkowników internetu. Z raportu „Nastolatki", opublikowanego jesienią 2025 roku przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), wynika, że w ciągu roku poprzedzającego badanie patostreamy oglądał co czwarty nastolatek.

FAQ

Za co będzie grozić kara za patostreaming?

Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za rozpowszechnianie materiałów przedstawiających m.in. przestępstwa, przemoc wobec zwierząt, naruszanie dóbr osobistych oraz poniżające traktowanie innych osób.

Jaka kara grozi za publikowanie patostreamów?

Za publikację takich treści będzie grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli materiały dotyczą osoby poniżej 18. roku życia, kara wzrasta do od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Czy ustawa obejmuje materiały dziennikarskie i edukacyjne?

Nie. Przepisy przewidują wyjątki dla działalności prasowej, edukacyjnej, naukowej, artystycznej oraz publikacji służących ochronie interesu publicznego.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ilu nastolatków ogląda patostreamy?

Według raportu NASK „Nastolatki” opublikowanego w 2025 roku, z patostreamami zetknął się co czwarty nastolatek w Polsce.