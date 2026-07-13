Rewolucja dla pierwszoklasistów od września 2026. Ruch stanie się codziennym elementem nauki

Trzy godziny WF to dopiero początek

Nowa podstawa programowa, która zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku, utrzymuje zintegrowany model nauczania w klasach I-III. Oznacza to, że nauczyciel nadal będzie sam planował rozkład większości zajęć.

Wyjątek stanowi wychowanie fizyczne. Minimalny wymiar tych zajęć został jasno określony i wynosi trzy godziny tygodniowo dla każdej klasy edukacji wczesnoszkolnej.

Jednocześnie ministerialne założenia zakładają, że aktywność ruchowa nie będzie ograniczać się wyłącznie do lekcji WF. Dzieci mają regularnie wykonywać krótkie ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz korzystać z każdej okazji do aktywności także pomiędzy zajęciami. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe i organizacyjne, część tych aktywności ma odbywać się na świeżym powietrzu.

Szkoła ma zachęcać do ruchu każdego dnia

Zmiany wykraczają poza samą liczbę godzin. Nowa podstawa programowa promuje podejście, w którym ruch staje się naturalnym elementem codzienności ucznia.

Pierwszoklasiści mają poznawać różne formy aktywności fizycznej możliwe do wykonywania zarówno w szkole, jak i w domu czy podczas zabawy na zewnątrz. Istotnym celem jest pokazanie dzieciom, że regularny ruch wspiera zdrowie, poprawia kondycję oraz pomaga zapobiegać problemom z postawą.

Program przewiduje również naukę podstawowych zasad związanych z aktywnością fizyczną. Uczniowie będą uczyć się między innymi:

przygotowywania organizmu do wysiłku poprzez rozgrzewkę,

odpowiedniego doboru stroju do warunków pogodowych i rodzaju aktywności,

przestrzegania zasad obowiązujących podczas gier i zabaw,

bezpiecznego korzystania z różnych form rekreacji.

Jakich umiejętności będą uczyć się najmłodsi?

Zakres aktywności przewidzianych dla uczniów klas I-III jest szeroki i obejmuje rozwijanie podstawowych zdolności ruchowych. Nie wszystkie umiejętności muszą zostać opanowane już w pierwszej klasie, jednak cały etap edukacji ma stopniowo przygotowywać dzieci do coraz bardziej złożonych ćwiczeń.

W programie znalazły się między innymi:

marsz, chód i bieganie ze zmianą tempa oraz kierunku,

skoki obunóż i jednonóż, a także ćwiczenia z wykorzystaniem skakanki lub gumy,

rzuty do celu oraz chwytanie i podawanie piłki,

kozłowanie, odbijanie i prowadzenie piłki,

ćwiczenia równoważne i rytmiczne wykonywane przy muzyce,

gry zespołowe oraz różnego rodzaju zabawy ruchowe,

bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego.

Duży nacisk położono również na rozwój kompetencji społecznych. Dzieci mają uczyć się współpracy, wspólnego organizowania zabaw, przestrzegania ustalonych zasad oraz respektowania reguł fair play.

Bezpieczeństwo równie ważne jak sprawność

Nowe wymagania obejmują także edukację dotyczącą bezpiecznego poruszania się i aktywnego spędzania czasu.

Już najmłodsi uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z roweru, hulajnogi czy rolek oraz nauczą się odpowiedzialnego zachowania jako piesi. W kolejnych klasach program zostanie rozszerzony o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, w górach oraz w lesie.

Kto poprowadzi zajęcia wychowania fizycznego?

W wielu szkołach wychowanie fizyczne nadal będzie prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który odpowiada za całość nauczania w klasie.

Przepisy umożliwiają jednak dyrektorowi powierzenie tych zajęć nauczycielowi wychowania fizycznego posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Takie rozwiązanie może być stosowane również w przypadku innych przedmiotów, takich jak muzyka, plastyka, język obcy, informatyka czy edukacja techniczna.

Ostateczny sposób organizacji zajęć będzie więc zależał od decyzji konkretnej szkoły.

Co zmieni się dla pierwszoklasistów od września 2026?

Najważniejszą zmianą jest nowe podejście do aktywności fizycznej. Ruch ma przestać być wyłącznie elementem planu lekcji i stać się integralną częścią każdego dnia spędzanego w szkole. Dzięki temu dzieci mają nie tylko rozwijać sprawność, ale także budować zdrowe nawyki, które mogą pozostać z nimi na kolejne lata edukacji.

FAQ

Ile godzin wychowania fizycznego będą mieć pierwszoklasiści od września 2026?

Minimalny wymiar zajęć wychowania fizycznego wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Czy ruch będzie obecny tylko podczas lekcji WF?

Nie. Nowa podstawa programowa zakłada także krótkie aktywności ruchowe podczas dnia szkolnego oraz częstsze korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu.

Jakich umiejętności będą uczyć się uczniowie klas I-III?

Program obejmuje m.in. bieganie, skakanie, ćwiczenia z piłką, gry zespołowe, ćwiczenia równoważne oraz naukę zasad bezpiecznej aktywności fizycznej.

Kto może prowadzić wychowanie fizyczne w pierwszej klasie?

Lekcje może prowadzić zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczyciel wychowania fizycznego posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Czy wszystkie szkoły będą organizować WF w taki sam sposób?

Nie. Przepisy określają minimalny wymiar zajęć, natomiast sposób ich organizacji pozostaje w gestii dyrektora szkoły.