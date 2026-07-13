Dziennik Gazeta Prawana logo

Rewolucja dla pierwszoklasistów od września 2026. Ruch stanie się codziennym elementem nauki

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 11:35
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
wychowanie fizyczne, sport, dzieci, uczeń, nauczyciel w-f, lekcja, szkoła
Rewolucja dla pierwszoklasistów od września 2026. Ruch stanie się codziennym elementem nauki/ShutterStock
Od września 2026 roku uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie czekają zmiany w organizacji aktywności fizycznej. Choć liczba godzin wychowania fizycznego pozostanie określona na poziomie trzech tygodniowo, nowe przepisy stawiają na znacznie więcej niż tradycyjne lekcje WF. Celem jest wprowadzenie ruchu do codziennego życia szkoły i wypracowanie zdrowych nawyków już od pierwszych miesięcy edukacji.

Trzy godziny WF to dopiero początek

Nowa podstawa programowa, która zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku, utrzymuje zintegrowany model nauczania w klasach I-III. Oznacza to, że nauczyciel nadal będzie sam planował rozkład większości zajęć.

Wyjątek stanowi wychowanie fizyczne. Minimalny wymiar tych zajęć został jasno określony i wynosi trzy godziny tygodniowo dla każdej klasy edukacji wczesnoszkolnej.

Jednocześnie ministerialne założenia zakładają, że aktywność ruchowa nie będzie ograniczać się wyłącznie do lekcji WF. Dzieci mają regularnie wykonywać krótkie ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach ruchowych oraz korzystać z każdej okazji do aktywności także pomiędzy zajęciami. Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe i organizacyjne, część tych aktywności ma odbywać się na świeżym powietrzu.

Szkoła ma zachęcać do ruchu każdego dnia

Zmiany wykraczają poza samą liczbę godzin. Nowa podstawa programowa promuje podejście, w którym ruch staje się naturalnym elementem codzienności ucznia.

Pierwszoklasiści mają poznawać różne formy aktywności fizycznej możliwe do wykonywania zarówno w szkole, jak i w domu czy podczas zabawy na zewnątrz. Istotnym celem jest pokazanie dzieciom, że regularny ruch wspiera zdrowie, poprawia kondycję oraz pomaga zapobiegać problemom z postawą.

Program przewiduje również naukę podstawowych zasad związanych z aktywnością fizyczną. Uczniowie będą uczyć się między innymi:

  • przygotowywania organizmu do wysiłku poprzez rozgrzewkę,
  • odpowiedniego doboru stroju do warunków pogodowych i rodzaju aktywności,
  • przestrzegania zasad obowiązujących podczas gier i zabaw,
  • bezpiecznego korzystania z różnych form rekreacji.

Jakich umiejętności będą uczyć się najmłodsi?

Zakres aktywności przewidzianych dla uczniów klas I-III jest szeroki i obejmuje rozwijanie podstawowych zdolności ruchowych. Nie wszystkie umiejętności muszą zostać opanowane już w pierwszej klasie, jednak cały etap edukacji ma stopniowo przygotowywać dzieci do coraz bardziej złożonych ćwiczeń.

W programie znalazły się między innymi:

  • marsz, chód i bieganie ze zmianą tempa oraz kierunku,
  • skoki obunóż i jednonóż, a także ćwiczenia z wykorzystaniem skakanki lub gumy,
  • rzuty do celu oraz chwytanie i podawanie piłki,
  • kozłowanie, odbijanie i prowadzenie piłki,
  • ćwiczenia równoważne i rytmiczne wykonywane przy muzyce,
  • gry zespołowe oraz różnego rodzaju zabawy ruchowe,
  • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego.

Duży nacisk położono również na rozwój kompetencji społecznych. Dzieci mają uczyć się współpracy, wspólnego organizowania zabaw, przestrzegania ustalonych zasad oraz respektowania reguł fair play.

Bezpieczeństwo równie ważne jak sprawność

Nowe wymagania obejmują także edukację dotyczącą bezpiecznego poruszania się i aktywnego spędzania czasu.

Już najmłodsi uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania z roweru, hulajnogi czy rolek oraz nauczą się odpowiedzialnego zachowania jako piesi. W kolejnych klasach program zostanie rozszerzony o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą, w górach oraz w lesie.

Kto poprowadzi zajęcia wychowania fizycznego?

W wielu szkołach wychowanie fizyczne nadal będzie prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który odpowiada za całość nauczania w klasie.

Przepisy umożliwiają jednak dyrektorowi powierzenie tych zajęć nauczycielowi wychowania fizycznego posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Takie rozwiązanie może być stosowane również w przypadku innych przedmiotów, takich jak muzyka, plastyka, język obcy, informatyka czy edukacja techniczna.

Ostateczny sposób organizacji zajęć będzie więc zależał od decyzji konkretnej szkoły.

Co zmieni się dla pierwszoklasistów od września 2026?

Najważniejszą zmianą jest nowe podejście do aktywności fizycznej. Ruch ma przestać być wyłącznie elementem planu lekcji i stać się integralną częścią każdego dnia spędzanego w szkole. Dzięki temu dzieci mają nie tylko rozwijać sprawność, ale także budować zdrowe nawyki, które mogą pozostać z nimi na kolejne lata edukacji.

FAQ

Ile godzin wychowania fizycznego będą mieć pierwszoklasiści od września 2026?

Minimalny wymiar zajęć wychowania fizycznego wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Czy ruch będzie obecny tylko podczas lekcji WF?

Nie. Nowa podstawa programowa zakłada także krótkie aktywności ruchowe podczas dnia szkolnego oraz częstsze korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu.

Jakich umiejętności będą uczyć się uczniowie klas I-III?

Program obejmuje m.in. bieganie, skakanie, ćwiczenia z piłką, gry zespołowe, ćwiczenia równoważne oraz naukę zasad bezpiecznej aktywności fizycznej.

Kto może prowadzić wychowanie fizyczne w pierwszej klasie?

Lekcje może prowadzić zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, jak i nauczyciel wychowania fizycznego posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Czy wszystkie szkoły będą organizować WF w taki sam sposób?

Nie. Przepisy określają minimalny wymiar zajęć, natomiast sposób ich organizacji pozostaje w gestii dyrektora szkoły.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: rodziceszkołauczniowieruch
Powiązane
dyrektor szkoły
Kuratoria z nowymi uprawnieniami. Dyrektorzy szkół dostaną tylko 3 dni na przygotowanie
przedszkole
Niż demograficzny coraz mocniej uderza w przedszkola. W wielu miastach zostały tysiące wolnych miejsc
młodzież uczniowie znajomi przyjaciele
Rzecznik praw uczniowskich jednak powstanie? MEN zapowiada własne rozwiązanie po prezydenckim wecie
Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRewolucja dla pierwszoklasistów od września 2026. Ruch stanie się codziennym elementem nauki »
Zobacz
|
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Stwórz nowe krzewy ulubionych hortensji za darmo. Jak i kiedy ukorzenić hortensje z gałązek?
Quiz z WF-u
Trudny quiz z WF-u. 15/15 tylko dla orłów
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Promocja filmu Fifty Shades Darker w Madrycie
Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę
20 krajów postawiło ultimatum UEFA. Grożą bojkotem, jeśli Rosja zostanie przywrócona do rozgrywek
20 krajów postawiło ultimatum UEFA. Grożą bojkotem, jeśli Rosja zostanie przywrócona do rozgrywek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj