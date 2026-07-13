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Barbara Nowacka zapowiada ominięcie weta prezydenta. MEN wdroży "plan B"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
57 minut temu
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Ministra Edukacji Barbara Nowacka
Barbara Nowacka zapowiada ominięcie weta prezydenta. MEN wdroży "plan B"/Shutterstock
Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Barbara Nowacka, zapowiada wdrożenie "planu B", który pozwoli powołać Rzecznika Praw Ucznia mimo weta prezydenta. Ministra skrytykowała decyzję Pałacu Prezydenckiego, zarzucając mu brak merytorycznej wiedzy o projekcie. Poznaliśmy także szczegóły dotyczące nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej, który trafi do szkół już 1 września.

Minister edukacji Barbara Nowacka nie zamierza ponownie składać ustawy zawetowanej przez prezydenta. Resort przygotowuje "plan B", który pozwoli wprowadzić system Rzeczników Praw Ucznia drogą administracyjną. Nowacka podkreśla, że dzięki tym procedurom rzecznicy realnie zaczną funkcjonować w szkołach jeszcze przed 1 września.

Ministra zarzuciła prezydentowi ignorowanie głosu młodego pokolenia. Jej zdaniem, prezydent potraktował Radę Młodzieży jako fasadę, odrzucając postulat, który był ważny dla samych uczniów.

Edukacja zdrowotna. Kompromis w programie

Od 1 września szkoły wprowadzą nowy przedmiot – edukację zdrowotną. Będzie on obowiązkowy i obejmie m.in. zasady zdrowego żywienia, higienę cyfrową oraz medycynę prewencyjną. Nowacka wyjaśniła, że resort wyłączył z obowiązkowego programu komponent dotyczący zdrowia seksualnego.

Decyzja ta stanowi odpowiedź na głosy nauczycieli, którzy obawiali się niepotrzebnych konfliktów i "szkolnych awantur" na tle ideologicznym. Szefowa MEN przyznała, że choć jako osoba o lewicowych przekonaniach chciałaby, aby edukacja seksualna była obowiązkowa, bierze na siebie odpowiedzialność za spokój w placówkach oświatowych.

Barbara Nowacka o pensjach nauczycieli. "Celowo wprowadza społeczeństwo w błąd"
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Konflikt o in vitro

W wywiadzie dla Radia Gdańsk minister Nowacka odniosła się również do słów biskupa Wiesława Szlachetki, który na Jasnej Górze skrytykował procedury in vitro. Szefowa resortu ostro oceniła postawę hierarchów, zarzucając im stygmatyzację rodziców oraz wchodzenie w niepotrzebny spór ideologiczny z własnymi wiernymi. Nowacka przypomniała, że in vitro pozostaje skuteczną metodą leczenia niepłodności, w przeciwieństwie do naprotechnologii, której skuteczność w czasie rządów PiS była według niej znikoma lub niejasna.

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Źródło PAP
Tematy: Karol NawrockiwetoBarbara Nowacka
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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