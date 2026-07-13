Barbara Nowacka zapowiada ominięcie weta prezydenta. MEN wdroży "plan B"

Minister edukacji Barbara Nowacka nie zamierza ponownie składać ustawy zawetowanej przez prezydenta. Resort przygotowuje "plan B", który pozwoli wprowadzić system Rzeczników Praw Ucznia drogą administracyjną. Nowacka podkreśla, że dzięki tym procedurom rzecznicy realnie zaczną funkcjonować w szkołach jeszcze przed 1 września.

Ministra zarzuciła prezydentowi ignorowanie głosu młodego pokolenia. Jej zdaniem, prezydent potraktował Radę Młodzieży jako fasadę, odrzucając postulat, który był ważny dla samych uczniów.

Edukacja zdrowotna. Kompromis w programie

Od 1 września szkoły wprowadzą nowy przedmiot – edukację zdrowotną. Będzie on obowiązkowy i obejmie m.in. zasady zdrowego żywienia, higienę cyfrową oraz medycynę prewencyjną. Nowacka wyjaśniła, że resort wyłączył z obowiązkowego programu komponent dotyczący zdrowia seksualnego.

Decyzja ta stanowi odpowiedź na głosy nauczycieli, którzy obawiali się niepotrzebnych konfliktów i "szkolnych awantur" na tle ideologicznym. Szefowa MEN przyznała, że choć jako osoba o lewicowych przekonaniach chciałaby, aby edukacja seksualna była obowiązkowa, bierze na siebie odpowiedzialność za spokój w placówkach oświatowych.

Konflikt o in vitro

W wywiadzie dla Radia Gdańsk minister Nowacka odniosła się również do słów biskupa Wiesława Szlachetki, który na Jasnej Górze skrytykował procedury in vitro. Szefowa resortu ostro oceniła postawę hierarchów, zarzucając im stygmatyzację rodziców oraz wchodzenie w niepotrzebny spór ideologiczny z własnymi wiernymi. Nowacka przypomniała, że in vitro pozostaje skuteczną metodą leczenia niepłodności, w przeciwieństwie do naprotechnologii, której skuteczność w czasie rządów PiS była według niej znikoma lub niejasna.