MEN nie wycofuje się z pomysłu

Minister edukacji Barbara Nowacka podczas spotkania z uczestnikami Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Rad Miast w Poznaniu zadeklarowała, że w Ministerstwie Edukacji powstanie Rzecznik Praw Uczniowskich.

Zapowiedź padła kilka dni po tym, jak prezydent zawetował nowelizację Prawa oświatowego, która przewidywała utworzenie całego systemu rzeczników praw uczniowskich. Mimo tej decyzji resort zapewnia, że pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem.

- Plan B jest i zostanie zaprezentowany w najbliższych dniach - zapowiedziała minister.

Weto nie kończy projektu

Zawetowana ustawa miała uporządkować prawa i obowiązki uczniów oraz stworzyć system ich ochrony. Zakładała powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, wojewódzkich rzeczników działających przy kuratoriach oświaty, a także możliwość tworzenia rzeczników na poziomie samorządów i szkół.

Prezydent uzasadnił swoją decyzję przekonaniem, że proponowane rozwiązania zwiększyłyby biurokrację i mogły prowadzić do dodatkowych konfliktów w szkołach.

Dlaczego MEN chce rzecznika?

Barbara Nowacka przekonuje, że uczniowie powinni mieć łatwy dostęp do informacji o swoich prawach oraz możliwość uzyskania wsparcia w sytuacjach problemowych.

Według minister podczas spotkań z młodzieżą regularnie pojawiają się sprawy, które mogłyby zostać rozwiązane szybciej, gdyby istniała instytucja zajmująca się ochroną praw uczniów.

Szefowa MEN podkreśliła również, że istnienie rzecznika nie oznacza zwiększenia roszczeniowości młodych ludzi. Jej zdaniem podobnie funkcjonują inne instytucje chroniące prawa obywateli, takie jak Rzecznik Praw Pacjenta czy Rzecznik Praw Konsumenta.

Co zawierała zawetowana ustawa?

Nowelizacja przewidywała między innymi przeniesienie katalogu praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy, wprowadzenie zasad stosowania działań wychowawczych i kar oraz określenie procedur ich nakładania.

Projekt gwarantował także uczniom m.in. ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu oraz tworzył system rzeczników praw uczniowskich na kilku szczeblach.

Kiedy poznamy szczegóły?

Na razie Ministerstwo Edukacji nie ujawniło, w jaki sposób zamierza zrealizować zapowiedź powołania Rzecznika Praw Uczniowskich mimo prezydenckiego weta.

Barbara Nowacka zapowiedziała jedynie, że szczegóły tzw. planu B zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

FAQ

Czy ustawa o Rzeczniku Praw Uczniowskich weszła w życie?

Nie. Nowelizacja została zawetowana przez prezydenta i nie weszła w życie.

Czy MEN rezygnuje z powołania rzecznika?

Nie. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że Rzecznik Praw Uczniowskich ma powstać w Ministerstwie Edukacji w ramach alternatywnego rozwiązania.

Czym ma zajmować się Rzecznik Praw Uczniowskich?

Jego zadaniem ma być wspieranie uczniów, upowszechnianie wiedzy o ich prawach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły.

Kiedy zostaną przedstawione nowe propozycje MEN?

Resort zapowiada prezentację szczegółów tzw. planu B w najbliższych dniach. Na razie nie podano konkretnej daty.