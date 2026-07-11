Rekrutacja ujawniła skalę zmian

Spadek liczby urodzeń coraz mocniej wpływa na funkcjonowanie przedszkoli. Dane zebrane przez samorządy pokazują, że w wielu miastach liczba dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną jest znacznie niższa niż liczba tych, które opuszczają placówki.

W efekcie po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2026/2027 w wielu przedszkolach pozostały niewykorzystane miejsca. Część samorządów zdecydowała się już na ograniczenie liczby oddziałów, a kolejne zapowiadają podobne działania w następnych latach.

Warszawa z ponad czterema tysiącami wolnych miejsc

Największą liczbę nieobsadzonych miejsc odnotowano w Warszawie. Według danych stołecznego ratusza po zakończeniu rekrutacji w miejskich przedszkolach pozostały 4062 wolne miejsca. To więcej niż rok wcześniej.

Władze miasta zwracają uwagę, że liczba dzieci rodzących się w stolicy systematycznie maleje, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych naborów.

Podobny problem w innych miastach

Niż demograficzny jest widoczny również poza stolicą.

Po zakończeniu rekrutacji:

we Wrocławiu pozostało około 2500 wolnych miejsc,

w Poznaniu około 1600,

w Gdańsku blisko 1490,

w Białymstoku ponad 370,

w Zielonej Górze ponad 300,

w Toruniu 158,

w Kielcach 131 wolnych miejsc.

Samorządy podkreślają, że nie jest to jednorazowa sytuacja, lecz efekt utrzymującego się od kilku lat spadku liczby urodzeń.

Coraz mniej oddziałów przedszkolnych

Zmniejszająca się liczba dzieci oznacza konieczność dostosowania sieci placówek.

W Poznaniu podczas tegorocznej rekrutacji nie uruchomiono 42 oddziałów przedszkolnych z powodu zbyt małej liczby kandydatów. W Zielonej Górze nowy rok szkolny rozpocznie się z 12 oddziałami mniej niż rok wcześniej, a lokalne prognozy wskazują, że w kolejnym roku może zniknąć następnych 10 lub 11 oddziałów.

Samorządy przygotowują się na kolejne lata

Władze miast nie ukrywają, że niż demograficzny będzie wymagał dalszych zmian organizacyjnych.

Celem jest utrzymanie dostępności miejsc dla wszystkich dzieci przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu budynków, kadry oraz środków przeznaczanych na funkcjonowanie przedszkoli. Oznacza to, że w kolejnych latach można spodziewać się dalszego dostosowywania liczby oddziałów do malejącej liczby kandydatów.

Demografia coraz mocniej wpływa na edukację

Eksperci od dawna wskazują, że przedszkola jako pierwsze odczuwają skutki spadającej liczby urodzeń. Z czasem ten sam problem będzie obejmował kolejne etapy edukacji, w tym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Obecne wyniki rekrutacji pokazują, że proces ten już nabiera tempa.

FAQ

Dlaczego w przedszkolach jest coraz więcej wolnych miejsc?

Główną przyczyną jest niż demograficzny. Z roku na rok rodzi się mniej dzieci, dlatego do przedszkoli trafia mniej kandydatów.

Które miasto ma najwięcej wolnych miejsc?

Spośród miast uwzględnionych w zestawieniu najwięcej wolnych miejsc po rekrutacji odnotowała Warszawa – ponad 4 tysiące.

Czy samorządy zamykają oddziały przedszkolne?

Tak. W części miast już ograniczono liczbę oddziałów, a kolejne samorządy zapowiadają dalsze dostosowanie sieci przedszkoli do sytuacji demograficznej.

Czy problem będzie się pogłębiał?

Prognozy demograficzne wskazują, że liczba dzieci w kolejnych rocznikach nadal będzie spadać, dlatego samorządy przygotowują się na dalsze zmiany w organizacji przedszkoli.