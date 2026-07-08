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Matura 2026. Znamy wyniki egzaminów. Tylu uczniów czeka poprawka

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
52 minut temu
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Matura 2026. Znamy wyniki egzaminów. Tylu uczniów czeka poprawka/Shutterstock
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości w terminie głównym zdało 81,1 proc. absolwentów. Ponad 39 tysięcy uczniów musi przystąpić do sierpniowej poprawki, a blisko 21 tysięcy osób nie zdało więcej niż jednego przedmiotu. Sprawdź, jak wyglądają wyniki w rozbiciu na poszczególne typy szkół i przedmioty.

Dziś, 8 lipca 2026 roku, tysiące maturzystów odebrało świadectwa dojrzałości. Zgodnie z danymi przekazanymi przez dyrektora CKE, dr. hab. Roberta Zakrzewskiego, egzamin zdało łącznie 81,1 proc. tegorocznych absolwentów. Do egzaminów obowiązkowych w terminie głównym przystąpiło 321 314 osób. Sytuacja wygląda jednak odmiennie w zależności od typu ukończonej szkoły:

  • Licea ogólnokształcące: Sukces odniosło 85,9 proc. zdających.
  • Technika: Świadectwo dojrzałości uzyskało 71,3 proc. absolwentów.
  • Branżowe szkoły II stopnia: Egzamin zdało 15,4 proc. uczniów.

Kto czeka na poprawkę?

Nie każdy maturzysta może cieszyć się sukcesem już teraz. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła grupę osób, które mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Łącznie do poprawek prawo ma 12,3 proc. zdających (39 625 osób). W liceach odsetek ten wynosi 9,5 proc. W technikach poprawka czeka 18,5 proc. uczniów.

Niestety, 6,6 proc. wszystkich maturzystów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza, że w ich przypadku droga do uzyskania świadectwa dojrzałości potrwa dłużej niż do sierpnia.

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Jak maturzyści poradzili sobie z przedmiotami?

Statystyki pokazują wysokie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Język angielski (poziom podstawowy) może pochwalić się 95 proc. zdawalnością, a język polski94 proc. W przypadku matematyki (poziom podstawowy) sukces odniosło 86 proc. zdających.

Na poziomie rozszerzonym wyniki są tradycyjnie niższe, co wynika ze specyfiki i trudności tych egzaminów. Średnie wyniki z przedmiotów takich jak biologia, chemia czy fizyka oscylują wokół 40 proc. Warto zaznaczyć, że uczniowie liceów ogólnokształcących wykazują wyższe średnie wyniki niemal we wszystkich przedmiotach w porównaniu do absolwentów techników.

Gdzie sprawdzić wyniki matur?

Maturzyści mogą sprawdzać szczegółowe rezultaty swoich prac w systemie ZIU od godziny 8:30. Pełny obraz tegorocznej matury poznamy dopiero 11 września 2026 roku – wtedy CKE opublikuje ostateczne dane, uwzględniające sesję dodatkową z czerwca oraz sesję poprawkową zaplanowaną na sierpień.

Przypominamy, że tegoroczna matura obejmowała egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego na poziomie podstawowym, a także egzaminy ustne. Dodatkowo każdy absolwent musiał podejść do co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (chyba że spełnił warunki zwolnienia dzięki dyplomowi zawodowemu).

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Źródło CKE
Tematy: maturaCKEwyniki
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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