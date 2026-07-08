Odwołanie od wyników matury 2026. Procedura krok po kroku i ważne terminy

Krok pierwszy, czyli błyskawiczny wniosek o wgląd do arkusza

Proces walki z komisją egzaminacyjną zaczyna się od złożenia oficjalnego wniosku. Musisz jak najszybciej zawnioskować o wgląd do swojej ocenionej pracy. Dokument ten składa się bezpośrednio do dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Od tego roku cały proces realizuje się wygodnie drogą elektroniczną. Należy zalogować się do państwowego systemu ZIU i wypełnić formularz.

Komisja ma obowiązek wyznaczyć Ci konkretne miejsce oraz godzinę spotkania. Na samą weryfikację arkusza na miejscu otrzymasz dokładnie 30 minut. Masz wtedy pełne, zagwarantowane ustawowo prawo do robienia własnych notatek. Możesz również bez przeszkód wykonać zdjęcia aparatem fotograficznym każdej strony egzaminu. Pozwoli to na spokojną analizę błędów w zaciszu domowym.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizy pracy?

Po powrocie ze spotkania musisz natychmiast przystąpić do bardzo skrupulatnej analizy dokumentu. Bardzo pomocna będzie oficjalna literatura przedmiotowa oraz podręczniki zatwierdzone przez ministerstwo. Pamiętaj, że klucz odpowiedzi CKE bywa czasami interpretowany przez sprawdzających zbyt restrykcyjnie.

Oto kluczowe elementy, które należy pilnie sprawdzić w arkuszu:

Czy punkty za absolutnie wszystkie zadania zostały poprawnie zsumowane. Czy egzaminator nie przeoczył i nie zostawił bez oceny jakiejś strony. Czy wpisano poprawne wartości punktowe do tabel zbiorczych w systemie. Czy Twoja odpowiedź merytoryczna pokrywa się logicznie z wymaganiami zadania. Czy nie doszło do zwykłej, czysto mechanicznej pomyłki pisarskiej urzędnika.

Krok drugi, czyli ekspresowy wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeśli odnajdziesz błędy, musisz błyskawicznie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Tutaj czas odgrywa kluczową rolę, ponieważ przepisy są niezwykle bezwzględne. Na złożenie tego pisma masz zaledwie 2 dni robocze od dnia wglądu. Przekroczenie tego terminu skutkuje automatycznym odrzuceniem Twojej sprawy przez OKE.

Wniosek musi zawierać twarde argumenty merytoryczne i dokładne numery zadań. Musisz uzasadnić, dlaczego Twoje rozwiązanie zasługuje na wyższą notę końcową. Dyrektor komisji wyznacza wtedy zupełnie nowego egzaminatora do ponownej oceny. Nie może być to ta sama osoba, która sprawdzała maturę za pierwszym razem. Komisja ma 14 dni na wydanie oficjalnego rozstrzygnięcia w Twojej sprawie.

Krok trzeci, czyli ostateczne starcie przed Kolegium Arbitrażu

Może zdarzyć się tak, że okręgowa komisja ponownie odrzuci Twoje argumenty. Nie oznacza to jednak automatycznego zakończenia całej procedury prawnej. Kolejną i już ostatnią instancją odwoławczą w Polsce jest Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Funkcjonuje ono bezpośrednio przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Pamiętaj o tych żelaznych zasadach podczas składania tego odwołania:

Masz dokładnie 7 dni kalendarzowych na złożenie pisma od decyzji OKE.

Termin ten obejmuje absolutnie wszystkie dni, również soboty i niedziele.

Dokument adresujesz do Kolegium, ale wysyłasz fizycznie do swojego dyrektora OKE.

Arbitraż ma dokładnie 21 dni na ostateczne rozpatrzenie Twojej sprawy.

Cała weryfikacja na tym szczeblu może dotyczyć wyłącznie zadań o charakterze otwartym.

Decyzja wydana przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego staje się prawnie ostateczna. Oznacza to brak możliwości dalszego zaskarżenia jej do sądów administracyjnych.

Skutki pomyślnego zakończenia procedury dla rekrutacji na studia

Jeśli wywalczysz dodatkowe punkty, Twoje stare świadectwo maturalne zostanie natychmiast anulowane. Dyrektor OKE wydaje wtedy nowy, skorygowany dokument lub oficjalny aneks. Z tym pismem musisz niezwłocznie udać się do komisji rekrutacyjnej wybranej uczelni. Uczelnie wyższe posiadają specjalne procedury awaryjne dla takich rzadkich przypadków. Twój zaktualizowany wynik zostanie przeliczony ponownie w systemie rekrutacyjnym. Pozwoli to na odzyskanie należnego miejsca na liście przyjętych studentów.

FAQ

Ile mam czasu na złożenie wniosku o wgląd do matury?

Na złożenie pierwszego wniosku o wgląd masz aż 6 miesięcy od ogłoszenia wyników. Warto jednak zrobić to natychmiast, aby zdążyć przed zakończeniem rekrutacji na studia.

Czy zadania zamknięte również podlegają ponownej ocenie Kolegium Arbitrażu?

Nie, Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego rozpatruje wyłącznie odwołania dotyczące zadań otwartych. Zadania zamknięte są sprawdzane automatycznie przez maszyny i nie podlegają tej procedurze.

Czy ponowne sprawdzenie pracy przez OKE może obniżyć mój dotychczasowy wynik?

Nie, przepisy prawa oświatowego chronią maturzystę przed pogorszeniem jego sytuacji. Wynik weryfikacji może ulec zmianie wyłącznie na Twoją korzyść poprzez dodanie punktów.

Co zrobić, jeśli termin rekrutacji na studia minie w trakcie odwołania?

Należy oficjalnie powiadomić uczelnię o trwającej procedurze odwoławczej wobec CKE. Po uzyskaniu nowego świadectwa uczelnia ma obowiązek uwzględnić Twój skorygowany wynik.

Gdzie znajdę oficjalne szablony wniosków odwoławczych do pobrania?

Wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich OKE. Cały proces można też wygodnie uruchomić bezpośrednio w systemie informatycznym ZIU.