Krok pierwszy, czyli prawo do oficjalnego egzaminu poprawkowego

Najczęstszym scenariuszem jest potknięcie się na tylko jednym obowiązkowym przedmiocie. W takim przypadku przysługuje Ci ustawowe prawo do szybkiej poprawki. Warunkiem koniecznym jest przystąpienie do wszystkich egzaminów w sesji głównej. Żaden z tych egzaminów nie mógł zostać wcześniej unieważniony przez komisję.

Musisz działać bardzo szybko, ponieważ terminy urzędowe są niezwykle surowe:

Pisemne oświadczenie o chęci ponownego przystąpienia składasz do dyrektora szkoły.

Na złożenie tego dokumentu masz dokładnie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Ostateczny termin na dostarczenie deklaracji mija bezwzględnie 15 lipca 2026 roku.

Państwowe egzaminy poprawkowe w całej Polsce odbędą się pod koniec sierpnia.

Wyniki sierpniowych zmagań uczniowie poznają oficjalnie w pierwszej połowie września.

Pomyślne zdanie poprawki pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia.

Szkoły policealne jako doskonała alternatywa bez zdanej matury

Sytuacja komplikuje się, gdy nie zdasz dwóch lub więcej przedmiotów. Wtedy prawo uniemożliwia Ci przystąpienie do natychmiastowej poprawki w sierpniu. Na kolejną szansę od państwa musisz poczekać aż do maja przyszłego roku. Nie oznacza to jednak konieczności siedzenia w domu przez całe dwanaście miesięcy.

Doskonałym rozwiązaniem są nowoczesne szkoły policealne funkcjonujące w każdym dużym mieście. Do zapisu w takiej placówce wymagane jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej. Oficjalne świadectwo dojrzałości nie jest tam w ogóle potrzebne do rekrutacji. W ciągu roku lub dwóch lat zyskujesz tam konkretny, świetnie płatny zawód. To świetna opcja na przeczekanie trudnego okresu i zdobycie praktycznych umiejętności rynkowych.

Legalny status wolnego słuchacza na wybranych uczelniach

Mało osób wie o istnieniu bardzo ciekawej furtki na uniwersytetach. Część wyższych uczelni niepublicznych oferuje młodzieży unikalny status tak zwanego wolnego słuchacza. Zapisujesz się na wymarzony kierunek studiów, mimo braku zdanego egzaminu dojrzałości. Uczestniczysz normalnie we wszystkich wykładach oraz obowiązkowych ćwiczeniach laboratoryjnych razem z grupą.

Możesz legalnie podchodzić do zaliczeń i zdawać trudne egzaminy w sesjach. Warunkiem formalnym jest dostarczenie zdanej matury do dziekanatu w kolejnym roku. Po zdaniu matury w maju zostajesz pełnoprawnym studentem wyższego roku. Wszystkie zdobyte wcześniej oceny i zaliczone przedmioty są automatycznie przepisywane przez urzędników. Dzięki temu rozwiązaniu nie tracisz cennego roku akademickiego na czekanie.

Gap year jako czas na świadomy restart i podróże

Obywatelski kryzys maturalny można przekuć w niesamowitą, życiową przygodę. Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się tak zwany gap year. To celowa, roczna przerwa w tradycyjnej edukacji szkolnej przed studiami. Wykorzystuje się ją na podróże, pracę lub wolontariat zagraniczny. Taki krok pozwala nabrać bezcennego dystansu do szkolnych niepowodzeń.

Roczna przerwa niesie ze sobą ogromne korzyści osobiste:

Możliwość legalnej pracy za granicą w celach zarobkowych i językowych.

Udział w darmowych, międzynarodowych projektach wolontariackich typu Erasmus+.

Zdobycie unikalnego doświadczenia życiowego oraz samodzielności z dala od domu.

Czas na spokojne, bezstresowe powtórzenie trudnego materiału do poprawki.

Dokładne przemyślenie i zweryfikowanie swoich dotychczasowych planów zawodowych.

To doskonały sposób na powrót do nauki z zupełnie nową energią.

Kursy roczne oraz prestiżowe certyfikaty zawodowe branży IT

Czas oczekiwania na kolejny maj warto wykorzystać na intensywny samorozwój osobisty. Współczesny rynek pracy coraz mniejszą wagę przywiązuje do formalnych dyplomów akademickich. Dla nowoczesnych pracodawców liczą się przede wszystkim realne i praktyczne umiejętności. Bardzo dobrym pomysłem jest zapisanie się na specjalistyczne, roczne kursy zawodowe.

Oto branże, w których zyskasz zatrudnienie bez posiadania matury:

Sektor technologii informatycznych, programowania aplikacji oraz nowoczesnego projektowania stron.

Profesjonalny marketing internetowy, obsługa social media oraz tworzenie treści wideo.

Branża logistyczna, zarządzanie magazynem oraz spedycja międzynarodowa towarów.

Usługi kosmetyczne, zaawansowany wizaż oraz profesjonalna stylizacja wizerunku.

Specjalistyczne kursy językowe kończące się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

FAQ

Ile przedmiotów można oblać, aby mieć prawo do poprawki w sierpniu?

Można oblać wyłącznie jeden przedmiot obowiązkowy w części ustnej lub pisemnej. Oblałeś dwa lub więcej egzaminów? Wtedy ponowne podejście jest możliwe dopiero w maju kolejnego roku.

Czy status wolnego słuchacza na uczelni daje prawo do zniżek studenckich?

Nie, jako wolny słuchacz nie otrzymujesz oficjalnej legitymacji studenckiej od dziekanatu. Nie przysługują Ci tym samym ustawowe zniżki na przejazdy pociągami czy autobusami miejskimi.

Czy szkoła policealna wymaga zdania matury przy rekrutacji?

Nie, do szkoły policealnej potrzebujesz tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej (np. liceum lub technikum). Brak zdanego egzaminu dojrzałości nie jest żadną przeszkodą w przyjęciu na naukę.

Do kiedy muszę złożyć wniosek o egzamin poprawkowy w mojej szkole?

Ostateczny i nieprzekraczalny termin na złożenie pisemnej deklaracji poprawkowej mija 15 lipca 2026 roku. Dokument musisz dostarczyć osobiście do sekretariatu swojej macierzystej szkoły średniej.

Czy podczas gap year mogę brać udział w darmowych wolontariatach europejskich?

Tak, program Europejski Korpus Solidarności oferuje darmowe wyjazdy wolontariackie dla młodych. Organizatorzy pokrywają koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowego na miejscu.