Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026

Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.

Reklama

poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,

wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,

środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny

Reklama

Język polski - za to traci się punkty

Błąd kardynalny - nieznajomość treści lektury obowiązkowej, co prowadzi do błędnej interpretacji

Brak akapitów wypracowanie napisane "jednym ciągiem" jest błędem technicznym, obniżającym ocenę za kompozycję.

Niedopełnienie wymogu formalnego - praca zbyt krótka - poniżej 200 słów - lub niezgodna z zalecaną formą - np. opowiadanie zamiast rozprawki

Błędy językowe i powtórzenia

Błędy interpunkcyjne

Matematyka - te błędy "sporo kosztują"

niedokładne czytanie poleceń - uczniowie często nie odpowiadają na konkretne pytanie postawione w zadaniu, np. podają wynik końcowy zamiast różnicy, o którą pytano.

błędy w obliczeniach, np. mylenie działań na ułamkach, błędne znaki (+/-) przy przenoszeniu na drugą stronę równania.

brak jednostek miary i wagi - pomijanie jednostek w zadaniach tekstowych (np. cm, m, kg), co jest traktowane jako błąd.

błędne odczytanie danych - błędy w interpretacji wykresów, tabel i rysunków geometrycznych.

Język obcy - najczęstsze błędy