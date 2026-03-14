Egzamin ósmoklasisty jest kluczowym etapem edukacji w Polsce, a od jego wyniku zależy przede wszystkim rekrutacja do wybranych szkół ponadpodstawowych - liceów, techników, szkół branżowych. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trwa trzy dni.
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026
Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych - bez orzeczeń chorób - język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut.
- poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,
- wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,
- środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny
Język polski - za to traci się punkty
- Błąd kardynalny - nieznajomość treści lektury obowiązkowej, co prowadzi do błędnej interpretacji
- Brak akapitów wypracowanie napisane "jednym ciągiem" jest błędem technicznym, obniżającym ocenę za kompozycję.
- Niedopełnienie wymogu formalnego - praca zbyt krótka - poniżej 200 słów - lub niezgodna z zalecaną formą - np. opowiadanie zamiast rozprawki
- Błędy językowe i powtórzenia
- Błędy interpunkcyjne
Matematyka - te błędy "sporo kosztują"
- niedokładne czytanie poleceń - uczniowie często nie odpowiadają na konkretne pytanie postawione w zadaniu, np. podają wynik końcowy zamiast różnicy, o którą pytano.
- błędy w obliczeniach, np. mylenie działań na ułamkach, błędne znaki (+/-) przy przenoszeniu na drugą stronę równania.
- brak jednostek miary i wagi - pomijanie jednostek w zadaniach tekstowych (np. cm, m, kg), co jest traktowane jako błąd.
- błędne odczytanie danych - błędy w interpretacji wykresów, tabel i rysunków geometrycznych.
Język obcy - najczęstsze błędy
- błędy ortograficzne - pisanie słówek "ze słuchu", niezgodnie z ich pisownią
- zbyt krótkie wypowiedzi, niewykorzystanie wszystkich punktów zawartych w poleceniu (tzw. "haczyki" w zadaniach otwartych).
- Użycie języka polskiego - wpisywanie polskich wyrazów w zadaniach typu "transformacje zdań"
