Na trwających zimowych igrzyskach olimpiadzie we Włoszech w kadrze Polski jest sześciu absolwentów placówki: Aleksandra Kołodziej, Miłosz Krzempek, Maciej Staręga, Anna Twardosz i Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Już wiadomo, że ten ostatni wróci z igrzysk z co najmniej jednym medalem.

Powiat musi dołożyć ok. czterech mln zł

W 2025 r. z powiatowego budżetu na działalność placówki wyłożono ponad 5,5 mln złotych. Tylko w obecnym roku szkolnym powiat bielski musi dołożyć do funkcjonowania szkoły ok. czterech mln zł. Przy tym środki przyznane na potrzeby oświatowe z budżetu państwa wynoszą bowiem 3,4 mln zł, podczas gdy rzeczywiste wydatki bieżące placówki sięgają około 7,4 mln zł.

Reklama

W poprzednim roku szkolnym powiat dołożył 5,5 mln zł. Nie uciekam od tego, aby tej szkoły nie współfinansować. Jednak oczekuję współpracy, czy w postaci grantu, czy dotacji – powiedział Płonka podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szkoła olimpijczyków

Reklama

Liczy na pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ma nadzieję na większe niż dotychczas wsparcie finansowe Polskiego Związku Narciarskiego (zgodnie z jego słowami obecnie jest to 500 tys. zł rocznie).

Pełniąca obowiązki dyrektora placówki Iwona Męcner podkreśliła, że zrobi wszystko, aby SMS jej podległy nie tylko przetrwał, ale także się rozwijał. Do tej pory uczy się w niej młodzież trenująca biegi i skoki narciarskie, kombinacje norweską i narciarstwo alpejskie. Od września dojdą nowe dyscypliny: biathlon i narciarstwo wysokogórskie (ski mountaineering).

Polski Związek Biathlonowy podpisał z nami stosowną umowę - poinformowała Męcner. Dodała, że współpracą bardzo zainteresowany jest także prezes Polskiego Związku Alpinizmu.

Organem prowadzącym PZP SMS Szczyrk (w sportach zimowych) w Buczkowicach jest powiat bielski. Szkoła kształci obecnie 89 uczniów (w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w liceum). Od kilku lat nabór jest niższy, co wynika m.in. z niżu demograficznego. Klasy liczą 10–15 uczniów.