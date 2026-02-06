Od 1 września 2026 r. nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r., a także mają co najmniej 30-letni staż pracy, będą mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową. W konsekwencji jednak nie będą już mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, który najczęściej trwa okrągły rok i jest płatny. W zamian Obecnie mają prawo do płatnego urlopu, ale tylko na leczenie sanatoryjne lub pobyt uzdrowiskowy, czyli na ok. miesiąc.

Zasady ws. urlopu dla poratowania zdrowia

ZNP przypomina, że ten rok szkolny to ostatni moment na skorzystanie z długiego urlopu dla poratowania zdrowia.Emerytury stażowe nauczycieli zostały wprowadzone przez poprzednią ekipę rządową. Przepis przewidujący możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, czyli art. 88a Karty nauczyciela, w całości był procedowany za ministra Przemysława Czarnka, który, odpowiadając na postulaty Solidarności i traktując je jako kiełbasę wyborczą przed mającymi nastąpić wyborami parlamentarnymi, parł do ich uchwalenia – wyjaśniła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, cytowana przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Mówiła także o świadczeniu kompensacyjnym. Jest ono korzystniejsze od czarnkowej emerytury, a dodatkowo uzyskanie uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego nie powoduje utraty prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, bo świadczenie kompensacyjne nie jest emeryturą – powiedziała wiceprezes.

MEN o urlopach dla poratowania zdrowia

Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował do MEN w sprawie urlopów dla poratowania zdrowia. Zdaniem związkowców, powinny one przysługiwać także nauczycielom najstarszym, którzy mają już prawo do wcześniejszej emerytury.

MEN jednak nie widzi takiej możliwości.My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że rozwiązanie, jakie wprowadziliśmy w ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela, które pozwala takiemu nauczycielowi skorzystać z tego urlopu na czas leczenia sanatoryjnego, jest wystarczające. To jest ukłon w stronę nauczycieli, którym przychodzi pracować w warunkach dużo większego obciążenia psychicznego niż przed laty - powiedział Henryk Kiepura, wiceminister edukacji w Portalu Samorządowym.