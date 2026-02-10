Walentynki w edukacji – skąd te emocje

Kontrowersje wokół walentynek w szkołach wynikają głównie z nieporozumienia. Wielu dorosłych interpretuje to święto wyłącznie przez pryzmat romantycznych relacji, podczas gdy w placówkach edukacyjnych akcent przesuwa się w stronę życzliwości, empatii i budowania relacji rówieśniczych.

Czy walentynki są potrzebne w przedszkolu

W przedszkolu walentynki nie mają nic wspólnego z miłością romantyczną. Dla najmłodszych to przede wszystkim nauka nazywania emocji i ćwiczenie podstawowych umiejętności społecznych.

Przykładowe zabawy walentynkowe w przedszkolu

Skrzynka miłych słów, zabawa „Co w tobie lubię”, serduszkowe emocje oraz wspólne prace plastyczne bez personalizacji.

Walentynki w szkole podstawowej – więcej rozmowy, mniej dekoracji

W klasach młodszych i starszych walentynki mogą stać się pretekstem do rozmowy o relacjach, granicach i komunikacji.

Pomysły na walentynki w szkole podstawowej

Kartki koleżeńskie, lekcje o emocjach, dzień dobrych gestów oraz działania pozbawione rywalizacji i porównań.

Kiedy walentynki nie mają sensu

Walentynki tracą swoją wartość edukacyjną, gdy sprowadzają się wyłącznie do dekoracji, presji i porównywania dzieci.

Walentynki w przedszkolu i szkole podstawowej nie są koniecznością, ale mogą być wartościowym elementem wychowawczym – pod warunkiem, że nie kopiują dorosłych schematów. To nie dzień zakochanych, lecz okazja do rozmowy o relacjach, życzliwości i wzajemnym szacunku.