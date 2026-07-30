Szokujące odkrycie naukowców z uniwersytetu w Los Angeles

Przełomowe badanie nad sprawnością intelektualną dzieci przeprowadził prestiżowy University of California (UCLA). Wyniki tych zaawansowanych analiz opublikowało właśnie uznane pismo naukowe „Behavioral Sciences”. Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP), eksperyment wykazał statystycznie istotny, negatywny związek. Chodzi o korelację między posiadaniem telefonu a gorszym czytaniem ze zrozumieniem.

Dzieci wyposażone przez rodziców w smartfony osiągały znacznie słabsze wyniki. Co niezwykle ważne, negatywna zależność utrzymywała się w różnych grupach kulturowych. Statystyki okazały się bezwzględne zarówno dla uczniów starszych, jak i młodszych. Badacze zebrali unikalne dane ze szkół publicznych oraz placówek wyznaniowych.

Obecność telefonu w klasie szkolnej nie ma znaczenia

Większość dorosłych uważa, że wystarczy schować aparat do szkolnego plecaka. To powszechne i niezwykle złudne przekonanie właśnie zostało całkowicie obalone. Badanie udowodniło, że negatywny wpływ występuje niezależnie od lokalizacji urządzenia. Telefon mógł leżeć w domu lub być wyłączony w szafce.

Główna autorka pracy, profesor Patricia Greenfield, sformułowała bardzo jasne wnioski:

Nie istnieje bezpieczny wiek na podarowanie dziecku pierwszego telefonu.

Negatywny wpływ na czytanie występuje w klasie trzeciej oraz szóstej.

Samo położenie smartfona na szkolnej ławce nie zmieniało wyników testu.

Uczniowie z telefonami w szafkach radzili sobie tak samo słabo.

Destrukcyjny mechanizm tkwi w samym fakcie posiadania własnego sprzętu.

Powiadomienia i dźwięki nie były bezpośrednią przyczyną gorszych wyników testów.

Niespodziewany i ciekawy wyjątek dla dzieci obcojęzycznych

Eksperyment przyniósł także jedne bardzo zaskakujące i dobre wieści naukowe. Dotyczą one wyłącznie uczniów, którzy w domach nie posługują się językiem angielskim. W tej specyficznej grupie dzieci smartfony zadziałały w odmienny sposób. Kluczem okazało się jednak bardzo wczesne rozpoczęcie pisania tradycyjnych wiadomości SMS.

Uczniowie arabsko- i hiszpańskojęzyczni piszący SMS-y od drugiej klasy zyskali bonus. W starszych klasach dogonili oni poziomem czytania swoich rówieśników anglojęzycznych. Regularne pisanie na klawiaturze pomogło im opanować trudne mechanizmy językowe. To jedyny pozytywny aspekt technologiczny odnotowany przez amerykańskich badaczy.

Dlaczego odcięcie od ekranów jest kluczowe dla najmłodszych?

Wyniki analiz PAP sugerują, że szkolne zakazy nie poprawią nagle ocen z czytania. Wprowadzenie restrykcyjnych regulacji prawnych jest jednak placówkom oświatowym bardzo potrzebne. Całkowite odizolowanie dzieci od smartfonów w klasach realizuje inne ważne cele. Wpływa to zbawiennie na kondycję psychiczną oraz relacje rówieśnicze.

Młodzież bez ekranów automatycznie zwiększa liczbę bezpośrednich, realnych interakcji społecznych. Rozmowy z rówieśnikami oraz nauczycielami budują silne kompetencje emocjonalne dziecka. Brak bodźców cyfrowych poprawia ogólne samopoczucie oraz redukuje stany lękowe u nastolatków. To kluczowy obszar, który nauka będzie intensywnie badać w najbliższej przyszłości.

FAQ

Czy przynoszenie wyłączonego telefonu do szkoły poprawia wyniki w czytaniu?

Nie, badanie UCLA wykazało, że lokalizacja aparatu nie ma żadnego znaczenia. Dzieci posiadające smartfony radziły sobie gorzej, nawet jeśli zostawiły sprzęt w domu. Szkodliwy wpływ ma samo posiadanie urządzenia, a nie jego fizyczna bliskość.

W jakim wieku można bezpiecznie kupić dziecku pierwszy smartfon?

Według profesor Patricii Greenfield nie istnieje żaden bezpieczny próg wiekowy. Wpływ na gorsze rozumienie czytanego tekstu odnotowano na każdym badanym etapie rozwoju. Dotyczy to w równym stopniu uczniów klas trzecich oraz szóstych.

Jak wczesne pisanie SMS-ów wpływa na dzieci z rodzin obcojęzycznych?

Dla dzieci nieposługujących się w domu głównym językiem szkoły wcześniejsze pisanie SMS-ów było pomocne. Pozwoliło im to na szybsze wyrównanie braków językowych względem rówieśników. Ich wyniki w czytaniu stały się dzięki temu znacznie lepsze.

Czy powiadomienia z aplikacji mocno rozpraszały dzieci podczas testów?

Nie, podczas trwania eksperymentu naukowego uczniowie prawie w ogóle nie otrzymywali powiadomień. Badacze nie sprawdzali więc mechanizmu bezpośredniego rozpraszania uwagi przez przychodzące wiadomości. Problem leży głębiej w strukturze poznawczej dziecka.

Jak szkolne zakazy używania telefonów wpływają na uczniów podstawówek?

Zakazy nie poprawiają natychmiastowo wyników w nauce, ale drastycznie poprawiają umiejętności społeczne. Dzieci bez telefonów chętniej rozmawiają z rówieśnikami i budują lepsze relacje w grupie. Zwiększa się także ich codzienna koncentracja.