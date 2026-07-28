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500 zł na dziecko bez kryterium dochodowego. Rusza nabór wniosków

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:37
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500 pięćset złotych plus + zasiłki socjal
Złóż wniosek i odbierz 500 zł na dziecko. Gmina rozdaje pieniądze na pasje/Shutterstock
Od 1 sierpnia rodzice mogą składać wnioski o bon edukacyjny. To jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Pieniądze przysługują bez kryterium dochodowego i podatku, a urząd nie rozlicza rodziców z poniesionych wydatków. Jak złożyć wniosek?

Gmina Wadowice rusza z kolejną edycją finansowego wsparcia dla rodzin. Z inicjatywy burmistrza Bartosza Kalińskiego uczniowie podstawówek otrzymają jednorazowy zastrzyk gotówki. To pieniądze, które pomogą rozwijać dziecięce pasje.

500 zł dla dzieci z podstawówek

Wadowicki Bon Edukacyjny 500+ to realna pomoc w domowym budżecie. Samorząd wypłaci 500 złotych każdemu dziecku, które mieszka na terenie gminy Wadowice i uczy się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej do ósmej).

Co ważne, urzędnicy całkowicie uprościli zasady. Gmina nie sprawdza Twoich zarobków, ponieważ program nie posiada kryterium dochodowego. Od kwoty bonu nie zapłacisz również podatku. Pieniądze zgarnie po prostu ten z rodziców, który jako pierwszy złoży odpowiedni wniosek.

Na co można wydać 500 zł?

Bon ma pokryć koszty zajęć pozalekcyjnych. Jako rodzic wiesz najlepiej, czego potrzebuje Twoja pociecha. Pieniądze możesz przeznaczyć między innymi na:

  • treningi sportowe i wyjścia na basen,
  • zajęcia plastyczne oraz muzyczne,
  • korepetycje i dodatkowe warsztaty edukacyjne,
  • zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne,
  • zakup materiałów niezbędnych do nauki i zabawy.

Zasady są bardzo przyjazne. Urząd całkowicie ufa rodzicom i nie weryfikuje wydatków. Nie musisz więc zbierać faktur ani przynosić do urzędu stosu paragonów.

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Kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek?

Nabór rusza 1 sierpnia i potrwa do 31 października 2026 roku. Swoje dokumenty złożysz na dwa wygodne sposoby:

  • Osobiście: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach (ul. E. i K. Wojtyłów 4, parter, pokój nr 1).
  • Przez internet: korzystając z platformy ePUAP lub systemu e-Doręczenia.

Rzeczniczka urzędu, Małgorzata Targosz-Storch, ma dla rodziców dobrą radę: im szybciej złożysz wniosek, tym prędzej pieniądze trafią na Twoje konto. Gmina planuje zrealizować wszystkie przelewy jeszcze w tym roku. W ubiegłym roku samorząd wypłacił blisko 2,8 tysiąca takich świadczeń. Łączna wartość wsparcia sięgnęła niemal 1,4 miliona złotych.

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Źródło Media
Tematy: dzieckobon edukacyjnyzajęcia500 zł
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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