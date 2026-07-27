Czy będzie strajk nauczycieli w 2026 roku? Szykuje się ostry konflikt

Nauczyciele mają dość czczych obietnic i zwodzenia przez resort edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego oficjalnie ogłasza akcję protestacyjną i wyprowadza ludzi na ulice. Manifestacja odbędzie się 31 sierpnia 2026 roku – dokładnie tuż przed pierwszym dzwonkiem.

Szef ZNP Sławomir Broniarz nie pozostawia złudzeń co do nastrojów w kadrze pedagogicznej. Związkowcy domagają się rozliczenia polityków z obietnic dotyczących systemowego powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową w gospodarce.

Brak pieniędzy w budżecie na 2027 rok. Rząd mówi "nie"

Nadzieje oświaty zderzyły się z twardą ścianą finansową. Ministra edukacji Barbara Nowacka wnioskowała o podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 10,3 proc. w projekcie budżetu na 2027 rok. Rada Ministrów całkowicie odrzuciła tę propozycję.

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura tłumaczy decyzję ograniczeniami budżetowymi i przepisami prawa. Choć resort zapewnia, że trwają prace nad nowym modelem wynagradzania, pedagodgy słyszą te zapowiedzi od lat bez żadnych konkretnych rezultatów.

Projekt w sejmowej zamrażarce. "Grzecznie już było"

Obywatelski projekt ustawy "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli" utknął w sejmowej poczekalni i nie jest procedowany od ponad roku. Mimo zapowiedzi premiera Donalda Tuska o przyspieszeniu prac, nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Grzecznie już było, spokojnie już było, że nauczyciele mają dość tego rodzaju zachowań. Jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, środowisko nauczycielskie jest gotowe do podejmowania dalszych radykalnych działań – grzmi prezes ZNP.