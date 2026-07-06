ZNP krytykuje projekt centralnego e-Dziennika

Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał Ministerstwu Edukacji Narodowej swoje stanowisko do projektu zmian w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie informacji oświatowej. Organizacja apeluje o wstrzymanie prac legislacyjnych w obecnym kształcie i przeprowadzenie szerszych konsultacji z przedstawicielami środowiska oświatowego.

Zdaniem ZNP cyfryzacja szkół jest potrzebna, jednak nowe rozwiązania nie powinny prowadzić do zwiększenia obowiązków nauczycieli ani pogarszać warunków ich pracy.

Podwójne prowadzenie dzienników największym problemem

Największe zastrzeżenia związku dotyczą pilotażu centralnego e-Dziennika. Zgodnie z założeniami nauczyciele w szkołach uczestniczących w programie mają równolegle korzystać z nowego systemu oraz dotychczasowego dziennika elektronicznego.

Według ZNP oznacza to konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych informacji do dwóch różnych systemów. Organizacja ostrzega, że takie rozwiązanie zwiększy liczbę obowiązków administracyjnych i ograniczy czas, który nauczyciele mogliby przeznaczyć na pracę z uczniami.

Obawy dotyczą także integracji z obecnymi systemami

Związkowcy zwracają uwagę, że projekt nie zapewnia pełnej współpracy nowego e-Dziennika z rozwiązaniami już wykorzystywanymi przez szkoły.

Chodzi między innymi o systemy wspierające organizację pracy placówki, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, planowanie lekcji, obsługę bibliotek, stołówek czy finansów. W ocenie ZNP brak odpowiedniej integracji może oznaczać dodatkowe utrudnienia dla szkół.

Nauczyciele nie chcą testować systemu kosztem swojej pracy

Zdaniem związku niedopuszczalna jest sytuacja, w której nauczyciele mieliby ponosić odpowiedzialność za testowanie nowego rozwiązania informatycznego poprzez wykonywanie dodatkowych czynności administracyjnych.

ZNP podkreśla również, że tempo procedowania projektu oraz termin konsultacji przypadający na okres wakacyjny utrudniają rzetelną ocenę proponowanych zmian.

Kiedy centralny e-Dziennik trafi do szkół?

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje rozpoczęcie pilotażu w wybranych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2026/2027.

Jeżeli testy zakończą się powodzeniem, od roku szkolnego 2027/2028 system ma zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym szkołom publicznym, niepublicznym oraz szkołom artystycznym. W kolejnych etapach rozwiązanie ma objąć także dzienniki przedszkolne, świetlicowe oraz dokumentację indywidualnego nauczania.

MEN zapowiada bezpłatny system dla szkół

Resort edukacji podkreśla, że centralny e-Dziennik będzie dostępny bez opłat dla użytkowników. Dane uczniów i szkół mają być pobierane bezpośrednio z Systemu Informacji Oświatowej, co – według ministerstwa – ma uprościć obsługę systemu i ograniczyć konieczność ręcznego wprowadzania części informacji.

Decyzję o korzystaniu z państwowego e-Dziennika nadal będzie podejmował dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę, podobnie jak ma to miejsce obecnie w przypadku komercyjnych systemów.

Projekt może jeszcze zostać zmieniony

Ministerstwo zapowiada, że podczas pilotażu będą zbierane doświadczenia szkół korzystających z nowego rozwiązania. Na ich podstawie planowana jest kolejna nowelizacja przepisów, która ma uwzględnić wnioski z testów i ewentualne poprawki przed pełnym wdrożeniem systemu.

FAQ

Czym jest centralny e-Dziennik?

To przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej państwowy system elektronicznej dokumentacji szkolnej, który ma być bezpłatny dla szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dlaczego ZNP krytykuje projekt?

Związek uważa, że w czasie pilotażu nauczyciele będą musieli prowadzić jednocześnie dwa dzienniki elektroniczne, co zwiększy liczbę obowiązków administracyjnych.

Kiedy ruszy pilotaż e-Dziennika?

Pilotaż ma rozpocząć się w roku szkolnym 2026/2027 w wybranych szkołach podstawowych.

Od kiedy system ma być dostępny dla wszystkich szkół?

Zgodnie z planami MEN centralny e-Dziennik ma zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym szkołom od roku szkolnego 2027/2028.

Czy korzystanie z centralnego e-Dziennika będzie obowiązkowe?

Nie. Resort zakłada, że decyzję o wdrożeniu systemu będzie podejmował dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.