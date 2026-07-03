Dziennik Gazeta Prawana logo

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026: Średnie oceny z matematyki, polskiego i języków obcych

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 14:13
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026: Średnie oceny z matematyki, polskiego i języków obcych/shutterstock
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne i długo wyczekiwane wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Ponad 380 tysięcy uczniów, którzy w maju i czerwcu mierzyli się z obowiązkowymi arkuszami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, poznało swoje indywidualne rezultaty. Tradycyjnie już statystyki pokazują ogromne dysproporcje między poziomem opanowania przedmiotów humanistycznych i językowych a naukami ścisłymi. Sprawdziłam oficjalne dane resortu edukacji, szczegółowy podział punktowy do rekrutacji do szkół średnich oraz obszary, które sprawiły polskim uczniom największe trudności.

Majowy maraton i czerwcowe poprawki w liczbach

W 2026 r. egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 11 do 13 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 8, 9 i 10 czerwca br. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 386 750 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).

  • ok. 350 220 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,
  • ok. 36 530 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych,
  • ok. 1 500 uczniów przystąpiło do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 1 961 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli organów prowadzących (JST), uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników OKE, pracowników CKE.

Elita ósmoklasistów: kto napisał egzamin na sto procent?

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, uzyskało:

  • język polski - 24 067 uczniów (6,9%)
  • matematyka - 47 638 uczniów (13,6%)
  • język angielski - 155 378 uczniów (42,9%)
  • język niemiecki - 927 uczniów (23,3%).

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia: 12 549 osób (ok. 3,6%).

Kalkulator rekrutacyjny: jak przeliczać wyniki na punkty do liceum?

Punkty:

  • Punkty za świadectwo - 100 pkt
  • Punkty za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt
  • język polski (100% * 0,35) = 35 pkt
  • matematyka (100% * 0,35) = 35 pkt
  • język obcy (100% * 0,30) = 30 pkt

Humanistyka i królowa nauk: analiza średnich rezultatów

Średnie wyniki wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to m.in. czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 65% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 55% punktów możliwych do zdobycia. Zadaniem, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej, było zadanie 4.

Języki obce: angielski dominuje, hiszpański z najwyższym wynikiem

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną budowę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów. W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

  • z języka angielskiego 73% punktów,
  • z języka francuskiego 76% punktów,
  • z języka hiszpańskiego 77% punktów,
  • z języka niemieckiego 59% punktów,
  • z języka rosyjskiego 75% punktów,
  • z języka włoskiego 65% punktów.

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 98,6%). Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie opublikowane 25 września 2026 r. Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki on-line na stronie ziu.gov.pl.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tematy: szkołaegzamin ósmoklasistyCKEwyniki
Powiązane
weto prezydenta
Weto prezydenta do ustawy o prawach ucznia: Co dalej z przepisami o karach i wyglądzie w szkołach?
"Nie dziwię się ich wkurzeniu". Szefowa MEN o wynagrodzeniach nauczycieli
"Nie dziwię się ich wkurzeniu". Szefowa MEN o wynagrodzeniach nauczycieli
Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWyniki egzaminu ósmoklasisty 2026: Średnie oceny z matematyki, polskiego i języków obcych »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Nowa Alfa Romeo Junior Sport Speciale w Tychach
83 proc. kierowców wybiera ten silnik. Nowy SUV z Polski to hit. Ile kosztuje?
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z wodą
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj