Majowy maraton i czerwcowe poprawki w liczbach

W 2026 r. egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 11 do 13 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 8, 9 i 10 czerwca br. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 386 750 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%).

ok. 350 220 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej,

ok. 36 530 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych,

ok. 1 500 uczniów przystąpiło do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 1 961 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli organów prowadzących (JST), uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników OKE, pracowników CKE.

Elita ósmoklasistów: kto napisał egzamin na sto procent?

Wyniki najwyższe, tj. od 90% do 100%, uzyskało:

język polski - 24 067 uczniów (6,9%)

matematyka - 47 638 uczniów (13,6%)

język angielski - 155 378 uczniów (42,9%)

język niemiecki - 927 uczniów (23,3%).

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia: 12 549 osób (ok. 3,6%).

Kalkulator rekrutacyjny: jak przeliczać wyniki na punkty do liceum?

Punkty:

Punkty za świadectwo - 100 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt

język polski (100% * 0,35) = 35 pkt

matematyka (100% * 0,35) = 35 pkt

język obcy (100% * 0,30) = 30 pkt

Humanistyka i królowa nauk: analiza średnich rezultatów

Średnie wyniki wyniosły 65% z języka polskiego, 55% z matematyki oraz 73% z języka angielskiego. Najlepiej opanowane umiejętności to m.in. czytanie tekstów kultury, działania na potęgach oraz funkcje językowe, natomiast trudności sprawiły zadania z zakresu gramatyki, myślenia abstrakcyjnego i środków językowych.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 65% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury. Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 55% punktów możliwych do zdobycia. Zadaniem, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej, było zadanie 4.

Języki obce: angielski dominuje, hiszpański z najwyższym wynikiem

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną budowę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów. W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

z języka angielskiego 73% punktów,

z języka francuskiego 76% punktów,

z języka hiszpańskiego 77% punktów,

z języka niemieckiego 59% punktów,

z języka rosyjskiego 75% punktów,

z języka włoskiego 65% punktów.

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 98,6%). Szczegółowe sprawozdanie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie opublikowane 25 września 2026 r. Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki on-line na stronie ziu.gov.pl.