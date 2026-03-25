MEN: bezpieczeństwo dzieci ważniejsze niż publikacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej zabrało głos w sprawie publikowania wizerunku dzieci w internecie. W stanowisku przekazanym Polskiej Agencji Prasowej podkreślono, że takie działania mogą prowadzić do realnych zagrożeń.

Resort odniósł się w ten sposób do apelu organizacji Kids Alert, która zwróciła uwagę na niepokojące przypadki publikacji zdjęć naruszających prywatność i godność najmłodszych.

Utrata kontroli, hejt i cyberprzemoc

Według MEN udostępnianie zdjęć i nagrań dzieci w sieci niesie ze sobą konkretne ryzyka. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • utratę kontroli nad opublikowanymi materiałami,
  • możliwość ich wtórnego wykorzystania,
  • narażenie dzieci na hejt,
  • zagrożenie cyberprzemocą.

Resort zaznacza, że raz opublikowany materiał może krążyć w internecie bez wiedzy i zgody osób, których dotyczy.

Prawo już chroni dzieci, ale potrzebna jest ostrożność

Ministerstwo przypomina, iż obowiązujące przepisy, w tym RODO, Kodeks cywilny oraz prawo autorskie, zapewniają ochronę wizerunku dzieci. Szkoły i placówki edukacyjne mają obowiązek ich przestrzegania.

Jednocześnie MEN podkreśla, że same regulacje to za mało. Kluczowe znaczenie ma odpowiedzialność i rozwaga przy publikowaniu treści z udziałem najmłodszych.

W wielu sytuacjach publikacja zdjęć dzieci powinna być ograniczana, a nawet całkowicie wstrzymana.

Będzie reakcja kuratoriów

Minister Edukacji zapowiedział działania systemowe. Podczas najbliższej narady z kuratoriami oświaty temat bezpieczeństwa wizerunku dzieci ma zostać wyraźnie podkreślony.

Szkoły i placówki mają zostać ponownie uczulone na:

  • przestrzeganie przepisów,
  • konieczność uzyskiwania świadomej zgody rodziców,
  • ostrożność przy publikacji zdjęć uczniów.
„Zgłoszeń jest coraz więcej”

Problem narasta, alarmuje Kids Alert. Organizacja wskazuje, że liczba zgłoszeń dotyczących nieodpowiednich materiałów rośnie z miesiąca na miesiąc.

- Jesteśmy zasypywani zgłoszeniami. W wielu przypadkach chodzi o treści, które naruszają godność dzieci i ich prawo do prywatności - podkreśla Kinga Szostko z organizacji.