Nowe dokumenty dostępne w aplikacji

Rozwijana przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja mObywatel Junior została rozszerzona o dwa kolejne dokumenty. Od teraz użytkownicy mogą korzystać z Legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz Legitymacji Ulgowych Usług Transportowych.

To kolejny krok w stronę cyfryzacji usług publicznych, który ma uprościć codzienne funkcjonowanie zarówno dzieci, jak i ich opiekunów.

Wsparcie dla młodych osób z niepełnosprawnością

Jednym z nowych rozwiązań jest cyfrowa legitymacja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki niej młodzi użytkownicy mogą w prosty sposób potwierdzić swoje uprawnienia do różnego rodzaju ulg i zniżek.

W praktyce oznacza to mniej formalności i większą wygodę. Wystarczy telefon, aby okazać dokument, bez konieczności noszenia jego fizycznej wersji. To szczególnie ważne w codziennych sytuacjach, takich jak przejazdy komunikacją czy korzystanie z usług publicznych.

Ułatwienia dla rodzin związanych z koleją

Drugą nowością jest Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych. Dokument ten przeznaczony jest dla pracowników kolei oraz członków ich rodzin i potwierdza prawo do tańszych przejazdów pociągami.

Cyfrowa forma legitymacji pozwala szybko okazać uprawnienia podczas kontroli biletów. To rozwiązanie, które może znacząco przyspieszyć obsługę i ograniczyć konieczność posiadania dodatkowych dokumentów w tradycyjnej formie.

Cyfryzacja, która realnie upraszcza życie

Jak podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, rozwój aplikacji to ważny element budowy nowoczesnych usług publicznych.

Nowe funkcje mają sprawić, że codzienne sprawy będą załatwiane szybciej i bez zbędnego stresu. Zamiast szukania dokumentów w plecaku czy portfelu, wystarczy kilka kliknięć w telefonie.

mObywatel Junior rozwija się od 2025 roku

Aplikacja została udostępniona we wrześniu 2025 roku i od tego czasu jest systematycznie rozbudowywana. Już wcześniej użytkownicy mogli korzystać z takich dokumentów jak legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny czy tymczasowe prawo jazdy.

Wprowadzanie kolejnych funkcji pokazuje, że cyfrowy portfel dla młodych użytkowników staje się coraz bardziej kompleksowym narzędziem.

Na co trzeba uważać przy aktualizacji

Ministerstwo przypomina jednak o ważnej kwestii technicznej. W przypadku aktualizacji głównego dokumentu, czyli legitymacji szkolnej, może być konieczne ponowne zeskanowanie kodu QR.

W takiej sytuacji użytkownik będzie musiał dodać także wszystkie dodatkowe dokumenty jeszcze raz. Dotyczy to całego zestawu dostępnych legitymacji w aplikacji.

Coraz mniej plastiku, coraz więcej wygody

Rozwój aplikacji wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od fizycznych dokumentów na rzecz ich cyfrowych odpowiedników. To nie tylko wygoda, ale też większa dostępność i oszczędność czasu.

Dla wielu uczniów i rodziców oznacza to po prostu jedno mniej zmartwienie w codziennym funkcjonowaniu.