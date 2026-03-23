Nowy program edukacyjny dla młodych

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło nabór do nowego programu grantowego Kompas Młodego Obywatela. Inicjatywa została powołana przez minister edukacji Barbarę Nowacką i ma na celu wspieranie rozwoju dzieci oraz młodzieży poprzez bardziej angażujące formy nauki.

Program koncentruje się na rozwijaniu kompetencji przydatnych zarówno w dalszej edukacji, jak i w dorosłym życiu. Szczególny nacisk położono na przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Wysokie dofinansowanie i cztery obszary tematyczne

W ramach programu przewidziano finansowanie projektów edukacyjnych realizowanych do końca 2026 roku. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie od 30 tys. zł do nawet 500 tys. zł na jeden projekt, co daje szerokie możliwości działania.

Program podzielono na cztery główne obszary:

Obywatel i Media,

Nasze Tradycje,

Zdrowie i Klimat,

Odkrywcy.

Na każdy z nich przeznaczono osobną pulę środków. Największe budżety wynoszą po 15 mln zł dla pierwszych dwóch modułów, natomiast pozostałe otrzymały po 12,5 mln zł.

Co istotne, udział w programie nie wymaga wkładu własnego, co może być dużym ułatwieniem dla wielu organizacji.

Edukacja poprzez doświadczenie i rozwój kompetencji

Założeniem programu jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także budowanie postaw i umiejętności. Projekty mają wspierać samodzielność, poczucie sprawczości oraz wiarę we własne możliwości wśród młodych uczestników.

Resort edukacji podkreśla, że inicjatywa ma stanowić rozszerzenie tradycyjnej podstawy programowej. Kluczową rolę odgrywa tu nauka poprzez praktykę, rozwijanie ciekawości świata oraz wrażliwości kulturowej.

Program zakłada również wspieranie idei uczenia się przez całe życie oraz integracji międzypokoleniowej, co nadaje mu szerszy wymiar społeczny.

Krótki termin na złożenie wniosków

Organizacje zainteresowane udziałem w programie powinny działać szybko. Nabór wniosków trwa tylko do 9 kwietnia 2026 roku do godziny 23:59.

To niewiele czasu, biorąc pod uwagę skalę dostępnych środków i potencjalne zainteresowanie. Dla wielu podmiotów może to być jednak wyjątkowa okazja do realizacji ambitnych projektów edukacyjnych.