Egzamin ósmoklasisty, liczby, które wiele tłumaczą

Patrząc na wyniki egzaminu ósmoklasisty w ostatnich latach, trudno nie zauważyć pewnej prawidłowości. Według danych CKE średni wynik z matematyki utrzymuje się w okolicach 50 procent, podczas gdy język polski to zazwyczaj około 60 procent, a język angielski około 65-70 procent.

To nie przypadek. Raporty egzaminacyjne oraz analizy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych wskazują, że uczniowie najwięcej punktów tracą nie na najtrudniejszych zadaniach, ale na tych, które wymagają uważności, precyzji i pełnej odpowiedzi.

Największy problem, czytanie ze zrozumieniem

Egzaminatorzy od lat podkreślają, że jednym z głównych źródeł błędów na egzaminie ósmoklasisty jest niedokładne czytanie poleceń. W praktyce wygląda to bardzo podobnie w każdej sesji egzaminacyjnej.

Uczeń widzi zadanie, rozpoznaje temat i od razu zaczyna odpowiadać, tyle że niekoniecznie na to, o co został poproszony. Jeśli polecenie wymaga uzasadnienia albo podania dwóch przykładów, a odpowiedź zawiera tylko jeden, punktów po prostu nie ma.

W raportach CKE często pojawia się wniosek, że uczniowie rozumieją ogólny sens zadania, ale nie spełniają wszystkich jego warunków. To drobna różnica, która na egzaminie robi ogromną różnicę.

Matematyka, nie brak wiedzy, ale dokładności

Dlaczego matematyka na egzaminie ósmoklasisty wypada najsłabiej? Wbrew pozorom nie chodzi wyłącznie o trudność materiału.

Analizy OKE pokazują, że bardzo duża część błędów to proste pomyłki rachunkowe albo brak doprowadzenia rozwiązania do końca. Uczniowie często wybierają dobrą metodę, ale popełniają błąd w obliczeniach lub nie zapisują wszystkich kroków, przez co tracą punkty.

Szczególnie widoczne jest to w zadaniach z geometrii i zadaniach tekstowych. Tam nie wystarczy wiedzieć, trzeba jeszcze poprawnie przełożyć treść na działanie. I właśnie na tym etapie wielu uczniów się gubi.

Język polski, problem z argumentacją

W przypadku języka polskiego raporty egzaminacyjne są wyjątkowo spójne. Co roku pojawia się ten sam wniosek, uczniowie mają trudność z budowaniem argumentów i rozwijaniem myśli.

Prace pisemne często są zbyt ogólne, skrótowe albo nie odnoszą się w pełni do tematu. Do tego dochodzą błędy językowe i interpunkcyjne, które systematycznie obniżają wyniki.

Egzaminatorzy zwracają uwagę, że uczniowie wiedzą, co chcą powiedzieć, ale nie potrafią tego wystarczająco precyzyjnie zapisać. A egzamin ósmoklasisty premiuje właśnie precyzję i rozwinięcie wypowiedzi.

Język angielski, dobre wyniki, powtarzalne błędy

Język angielski od lat wypada najlepiej, ale to nie znaczy, że jest bezproblemowy. Dane CKE pokazują, że uczniowie najczęściej tracą punkty w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych.

Błędy gramatyczne, mylenie czasów czy niewłaściwy dobór słownictwa pojawiają się nawet u tych, którzy dobrze radzą sobie z czytaniem i słuchaniem. W wypowiedziach pisemnych problemem bywa też niedostosowanie formy do polecenia.

Kilka minut, które mogą zmienić wynik

W wielu raportach egzaminacyjnych powtarza się jeszcze jedna obserwacja, uczniowie rzadko sprawdzają swoje odpowiedzi. To właśnie na tym etapie można wychwycić najprostsze błędy, brak jednostki, literówkę, pominięty element polecenia. Mimo to wiele prac oddawanych jest bez jakiejkolwiek weryfikacji.

Z perspektywy egzaminatorów to jeden z najbardziej kosztownych błędów, bo bardzo łatwy do uniknięcia.