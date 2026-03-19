Konsekwencje ściągania na egzaminie ósmoklasisty
Zasady są jasne: każdy uczeń musi pracować całkowicie samodzielnie. Próba oszustwa może zostać wykryta na dwóch etapach: w trakcie pisania testu oraz podczas jego sprawdzania przez eksperta.
Jeśli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zauważy niesamodzielną pracę, ma obowiązek przerwać i unieważnić egzamin danego ucznia. Najczęstsze powody to:
- Wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych (smartfon, smartwatch, telefon).
- Korzystanie z niedozwolonych materiałów (ściągi, podręczniki) lub przyborów pomocniczych.
- Konsultowanie się z innymi zdającymi.
Nawet jeśli nikt nie złapie ucznia "za rękę" w szkole, egzaminator może stwierdzić ściąganie podczas oceniania arkusza. Sygnałami ostrzegawczymi są:
- Identyczne sformułowania w pracach różnych uczniów (świadczące o udostępnianiu lub odpisywaniu rozwiązań).
- Fragmenty tekstów przepisane z podręczników, stron internetowych lub bezpośrednio z treści arkusza.
Co dzieje się po stwierdzeniu oszustwa?
Procedura jest sformalizowana i angażuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Informacja o incydencie trafia do protokołu przebiegu egzaminu i jest przekazywana do OKE. Dyrektor właściwej komisji analizuje zgłoszenie. Jeśli uzna je za zasadne, informuje ucznia (za pośrednictwem dyrektora szkoły) o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.
Unieważnienie egzaminu oznacza wynik 0 proc. z danego przedmiotu w pierwszym terminie. Uczeń zazwyczaj musi podejść do egzaminu w terminie dodatkowym (czerwcowym).
Ważne
Posiadanie telefonu przy sobie - nawet jeśli jest wyłączony - jest wystarczającym powodem do unieważnienia pracy.
Co robić po unieważnieniu egzaminu?
Jeśli egzamin zostanie unieważniony z powodu niesamodzielnej pracy, uczeń nie zostaje bez możliwości obrony. Istnieje ściśle określona ścieżka postępowania przed organami egzaminacyjnymi.
Pierwszym krokiem, jaki może podjąć uczeń, jest złożenie wniosku do dyrektora OKE o udostępnienie zgromadzonych dowodów (np. raportu egzaminatora lub protokołu z sali). Podczas wglądu zdający ma możliwość przedstawienia swojej argumentacji i złożenia pisemnych wyjaśnień.
Po analizie wyjaśnień dyrektor komisji może wycofać się z zamiaru unieważnienia egzaminu lub podtrzymać swoją decyzję. Jeśli decyzja o unieważnieniu zostanie podtrzymana, uczeń ma prawo do kolejnej instancji:
- Można wnieść zastrzeżenie do rozstrzygnięcia bezpośrednio do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (za pośrednictwem OKE). Dyrektor CKE ma 7 dni na wydanie ostatecznej, wiążącej decyzji w danej sprawie.
Ostateczne konsekwencje
Jeśli wszystkie ścieżki odwoławcze zakończą się niepowodzeniem i unieważnienie zostanie utrzymane w mocy:
- Uczeń traci wynik z danego przedmiotu w terminie głównym.
- Pojawia się obowiązek przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu ponownie - w terminie dodatkowym (zazwyczaj w czerwcu).
Kiedy jest egzamin ósmoklasisty ? Harmonogram
CKE opublikowała oficjalny harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Egzamin odbywa się w 2026 w dwóch terminach:
- Termin główny – styczeń i maj 2026 r.
- Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2026 r.
Dokładniej:
- Język polski
data: 11.05.26
godzina: 9:00
czas trwania: 150
- Matematyka
data: 12.05.26
godzina: 9:00
czas trwania: 125
- Język angielski
data: 13.05.26
godzina: 9:00
czas trwania: 110
