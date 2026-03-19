Konsekwencje ściągania na egzaminie ósmoklasisty

Zasady są jasne: każdy uczeń musi pracować całkowicie samodzielnie. Próba oszustwa może zostać wykryta na dwóch etapach: w trakcie pisania testu oraz podczas jego sprawdzania przez eksperta.

Reklama

Jeśli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zauważy niesamodzielną pracę, ma obowiązek przerwać i unieważnić egzamin danego ucznia. Najczęstsze powody to:

Wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych (smartfon, smartwatch, telefon).

Korzystanie z niedozwolonych materiałów (ściągi, podręczniki) lub przyborów pomocniczych.

Konsultowanie się z innymi zdającymi.

Nawet jeśli nikt nie złapie ucznia "za rękę" w szkole, egzaminator może stwierdzić ściąganie podczas oceniania arkusza. Sygnałami ostrzegawczymi są:

Identyczne sformułowania w pracach różnych uczniów (świadczące o udostępnianiu lub odpisywaniu rozwiązań).

(świadczące o udostępnianiu lub odpisywaniu rozwiązań). Fragmenty tekstów przepisane z podręczników, stron internetowych lub bezpośrednio z treści arkusza.

Co dzieje się po stwierdzeniu oszustwa?

Procedura jest sformalizowana i angażuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Informacja o incydencie trafia do protokołu przebiegu egzaminu i jest przekazywana do OKE. Dyrektor właściwej komisji analizuje zgłoszenie. Jeśli uzna je za zasadne, informuje ucznia (za pośrednictwem dyrektora szkoły) o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu.

Unieważnienie egzaminu oznacza wynik 0 proc. z danego przedmiotu w pierwszym terminie. Uczeń zazwyczaj musi podejść do egzaminu w terminie dodatkowym (czerwcowym).

Ważne Posiadanie telefonu przy sobie - nawet jeśli jest wyłączony - jest wystarczającym powodem do unieważnienia pracy.

Co robić po unieważnieniu egzaminu?

Jeśli egzamin zostanie unieważniony z powodu niesamodzielnej pracy, uczeń nie zostaje bez możliwości obrony. Istnieje ściśle określona ścieżka postępowania przed organami egzaminacyjnymi.

Pierwszym krokiem, jaki może podjąć uczeń, jest złożenie wniosku do dyrektora OKE o udostępnienie zgromadzonych dowodów (np. raportu egzaminatora lub protokołu z sali). Podczas wglądu zdający ma możliwość przedstawienia swojej argumentacji i złożenia pisemnych wyjaśnień.

Po analizie wyjaśnień dyrektor komisji może wycofać się z zamiaru unieważnienia egzaminu lub podtrzymać swoją decyzję. Jeśli decyzja o unieważnieniu zostanie podtrzymana, uczeń ma prawo do kolejnej instancji:

Można wnieść zastrzeżenie do rozstrzygnięcia bezpośrednio do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (za pośrednictwem OKE). Dyrektor CKE ma 7 dni na wydanie ostatecznej, wiążącej decyzji w danej sprawie.

Ostateczne konsekwencje

Jeśli wszystkie ścieżki odwoławcze zakończą się niepowodzeniem i unieważnienie zostanie utrzymane w mocy:

Uczeń traci wynik z danego przedmiotu w terminie głównym.

Pojawia się obowiązek przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu ponownie - w terminie dodatkowym (zazwyczaj w czerwcu).

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty ? Harmonogram

CKE opublikowała oficjalny harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Egzamin odbywa się w 2026 w dwóch terminach:

Termin główny – styczeń i maj 2026 r.

Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2026 r.

Dokładniej:

Język polski

data: 11.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 150

Matematyka

data: 12.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 125

Język angielski

data: 13.05.26

godzina: 9:00

czas trwania: 110