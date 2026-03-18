Edukacja obywatelska zamiast wiedzy o społeczeństwie

Jedną z najważniejszych zmian będzie pojawienie się nowego przedmiotu - edukacji obywatelskiej. Zajęcia te będą realizowane w klasach VI i VII szkoły podstawowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Nowy przedmiot zastąpi wiedzę o społeczeństwie, która dotychczas była prowadzona dopiero w klasie VIII. Według Ministerstwa Edukacji wcześniejsze wprowadzenie tematyki obywatelskiej ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć funkcjonowanie państwa, instytucji publicznych oraz zasady życia społecznego.

W ramach zajęć uczniowie mają uczyć się m.in. o prawach i obowiązkach obywateli, zasadach demokracji, funkcjonowaniu samorządu czy roli instytucji państwowych. Istotnym elementem ma być także rozwijanie umiejętności dyskusji, argumentowania oraz współpracy.

Zajęcia praktyczno-techniczne zamiast techniki

Kolejną zmianą będzie zastąpienie dotychczasowego przedmiotu technika nowymi zajęciami praktyczno-technicznymi. Będą one realizowane w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Według resortu edukacji nowe zajęcia mają w większym stopniu rozwijać praktyczne umiejętności uczniów. Chodzi m.in. o naukę planowania, rozwiązywania problemów technicznych oraz wykonywania różnych zadań wymagających współpracy.

Zajęcia będą często prowadzone w blokach dwugodzinnych. Takie rozwiązanie ma umożliwić realizację projektów i zadań wymagających większej ilości czasu.

Przyroda jako interdyscyplinarny przedmiot

Zmiany obejmą również przedmiot przyroda. W klasach IV-VI szkoły podstawowej będzie on realizowany w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdej klasie.

Nowa przyroda ma mieć charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że uczniowie będą poznawać zagadnienia z zakresu biologii, geografii czy nauk o środowisku w sposób bardziej zintegrowany.

Według Ministerstwa Edukacji takie podejście ma pomóc uczniom lepiej rozumieć zależności zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko.

Większa rola kompetencji przyszłości

Zmiany w przedmiotach są częścią większej reformy edukacji. Nowa podstawa programowa ma w większym stopniu koncentrować się na rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Chodzi przede wszystkim o umiejętność współpracy, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia oraz kreatywności. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że szkoła powinna przygotowywać uczniów nie tylko do zdawania egzaminów, ale także do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.

Dlatego w programie nauczania pojawią się także zajęcia praktyczne oraz projekty edukacyjne, które będą wymagały od uczniów aktywnego działania.