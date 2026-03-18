System edukacji w Polsce przechodzi przez okres przejściowy po likwidacji gimnazjów. Z tego powodu CKE dzieli maturzystów na dwie grupy:

Formuła 2023 (arkusze fioletowe): Piszą ją absolwenci 4-letnich liceów, 5-letnich techników oraz branżowych szkół II stopnia (na podbudowie 8-letniej podstawówki). Sprawdza ona wiedzę z najnowszej podstawy programowej z 2024 roku.

Formuła 2015 (arkusze żółte): Przeznaczona dla absolwentów starszych typów szkół (np. 3-letnich liceów, 4-letnich techników) oraz osób, które poprawiają wynik po kilku latach. Opiera się na podstawie programowej z 2012/2015 roku.

Matura 2026. Różnice w arkuszach

Różnice między formułami nie dotyczą tylko materiału, ale też czasu i konstrukcji zadań. W Formule 2023 maturzyści mają aż 240 minut na rozwiązanie testu historycznoliterackiego i napisanie wypracowania. Muszą odwołać się do lektury obowiązkowej i innego kontekstu. W Formule 2015 czas jest znacznie krótszy – wynosi 170 minut, a struktura zadań jest inna.

Reklama

W nowej formule (2023) błąd kardynalny, czyli rażąca nieznajomość treści lektury obowiązkowej, nie oznacza już automatycznego zera z całej pracy. Egzaminator znacznie obniży punktację, ale uczeń wciąż może zdać egzamin.

Co łączy wszystkich maturzystów w 2026 roku?

Mimo podziału na formuły, CKE wprowadza wspólne wymogi dla każdego zdającego:

Obowiązkowe rozszerzenie: Każdy musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Brak progu 30 proc. na rozszerzeniu: W 2026 roku wynik z przedmiotu dodatkowego nie decyduje o zdaniu matury – liczy się on tylko podczas rekrutacji na studia.

Egzaminatorzy będą oceniać prace według zaktualizowanych zasad ortografii opracowanych przez Radę Języka Polskiego.

opracowanych przez Radę Języka Polskiego. Do listy języków obcych dołącza język ukraiński, który można zdawać zarówno jako przedmiot obowiązkowy, jak i dodatkowy.

Ważne informacje dla osób poprawiających maturę

Jeśli nie zdałeś matury w latach 2020–2022, w 2026 roku czekają Cię dodatkowe obowiązki. Musisz przystąpić do części ustnej, która w latach pandemii była dobrowolna. Obecnie egzamin ustny jest obowiązkowy dla każdego, kto chce uzyskać świadectwo dojrzałości. Jeśli przystępujesz do tego samego przedmiotu po raz trzeci lub kolejny, musisz wnieść opłatę. Termin płatności minął 9 marca 2026 roku.

Podział na dwie formuły wynika z dbałości o sprawiedliwość. CKE nie może wymagać od osoby, która skończyła szkołę 5 lat temu, znajomości nowej podstawy programowej, której nigdy nie przerabiała na lekcjach. Dlatego "starzy" absolwenci piszą egzamin według wymagań z czasów swojej nauki.