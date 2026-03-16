Podstawa prawna: art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela

Przepis jasno mówi: nauczyciel zatrudniony na terenie wsi lub miasta liczącego do 5 tys. mieszkańców ma prawo do dodatku w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Reklama

- „To przepis z zakresu prawa pracy, który daje nauczycielowi podstawę do roszczenia wypłaty dodatku. Nie jest to kwestia decyzji MEN ani sposobu finansowania samorządów” - podkreśla Maciej Słomiński, zastępca prezesa RIO w Bydgoszczy.

Kluczowe są aktualne dane GUS

Sprawa komplikuje się w praktyce, bo liczba mieszkańców miasta może się zmieniać. W Bydgoszczy wskazano, że przy ustalaniu prawa do dodatku gmina powinna brać pod uwagę najnowsze dane publikowane przez GUS.

Przykład: jeśli w maju 2025 r. dane GUS pokazują, że liczba mieszkańców spadła poniżej 5 tys., nauczyciele zatrudnieni w tej gminie od 1 stycznia 2025 r. mają prawo do dodatku, nawet jeśli w poprzednich latach miasto spełniało wymóg.

- „Oparcie się na takich danych pozwala w najbardziej odpowiedni sposób zrealizować obowiązek wynikający z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela” - wskazuje RIO.

Reklama

Definicja liczby mieszkańców

Choć Karta Nauczyciela nie precyzuje pojęcia liczby mieszkańców, ustawodawca doprecyzował je w przepisach o finansowaniu samorządów:

„Liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31 grudnia roku bazowego, ustalona przez Prezesa GUS do 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy.”

To nie jest jedynie sucha cyferka - liczba mieszkańców decyduje o podziale środków oświatowych między samorządy, a w konsekwencji o prawie nauczycieli do dodatku.

Wyrównania i spory

Co jeśli nauczyciel twierdzi, że nie otrzymał dodatku? W takiej sytuacji podstawą roszczenia jest Karta Nauczyciela, nie opinia MEN ani przepisy finansowe dla samorządów.

- „Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej nie przesądza o tym, jak sprawę oceni sąd pracy” - dodaje Słomiński.

nauczyciel z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska,

zatrudniony w gminie wiejskiej lub mieście do 5 tys. mieszkańców,

wysokość dodatku: 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Co to oznacza dla nauczycieli i samorządów?

Dodatek należy się nauczycielowi, jeśli dane potwierdzają spełnienie kryterium liczby mieszkańców. Samorządy muszą aktualizować dane i stosować je przy naliczaniu świadczenia. Ewentualne spory rozstrzyga sąd pracy, a nie opinia MEN.

Dodatek wiejski to realne świadczenie, którego przyznanie zależy od miejsca zatrudnienia, aktualnych danych GUS i kwalifikacji nauczyciela. Znajomość przepisów i danych statystycznych jest kluczowa zarówno dla nauczycieli, jak i dla gmin, by uniknąć sporów i błędów w wypłacie świadczenia.