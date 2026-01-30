Co roku w mroźną styczniową niedzielę tysiące ludzi w całej Polsce dorzuca swoją cegiełkę do wsparcia celu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku 34. już finał WOŚP odbył się pod hasłem :Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Choć od Wielkiego Finału WOŚP minął już prawie tydzień, wciąż można brać udział w licznych licytacjach.

Już po raz kolejny w akcję włączyli się nauczyciele. W tym roku uszyli 270 ogromnych maskotek. Dochód z ich sprzedaży zasili cel tegorocznego finału, jakim jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Trwa 5. edycja akcji "Nauczyciele szyją dla WOŚP"

To już piąta edycja akcji "Nauczyciele szyją dla WOŚP". W jej ramach powstało ponad 270 ogromnych kolorowych pluszaków, czyli "Pożeraczy Smutków Gigantów", które można licytować na aukcjach Allegro. Dochód z aukcji wesprze 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Reklama

W zeszłym roku nauczyciele i nauczycielki zebrali w ten sposób ponad 67 000 zł – wszystko wskazuje na to, że rekord zostanie pobity!

Reklama

W ubiegłym roku zebrali 67 tys. zł, chcą pobić wynik

Nauczyciele i nauczycielki szyjący dla WOŚP z każdą edycją udowadniają, że niemożliwe nie istnieje. Podczas zeszłorocznej akcji kwota wszystkich wylicytowanych maskotek wyniosła imponujące 67 191 zł, a w szycie Dobra zaangażowało się ponad 170 edukatorów i edukatorek z całej Polski. W tym roku mobilizacja przerosła najśmielsze oczekiwania – w akcji bierze udział ponad 200 nauczycielek i nauczycieli, a liczba uszytych Pożeraczy Smutków przekroczyła 270 sztuk.

W świecie, w którym coraz więcej jest różnego rodzaju ideałów wygenerowanych przez algorytmy, nasze maskotki są po prostu prawdziwe. Nie są perfekcyjne, czasem mają krzywy uśmiech albo nierówne uszka, ale właśnie w tej niedoskonałości tkwi ich siła. Tu nie ma opcji 'kopiuj-wklej'. Jest za to nasz czas, zwyczajne ludzkie skupienie i serce, które wkładamy w każdy szew. To takie nasze małe, analogowe zwycięstwo – tworzymy coś, czego nie da się podrobić

– mówi Marta Florkiewicz-Borkowska, inicjatorka i liderka akcji.

Maskotki można licytować do 1 lutego 2026 roku

Aukcje Pożeraczy Smutków Gigantów przyciągają tłumy licytujących; niektóre maskotki przekroczyły już kwoty tysiąca złotych. Można je licytować na aukcjach Allegro do 1 lutego.

Każdy, kto chce wesprzeć tegoroczny cel Fundacji WOŚP – diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów – może to zrobić, „adoptując” jednego z Pożeraczy Smutków Gigantów.

Na aukcjach czekają kapibary, leniwce, kraby, smoki, ogromne pierogi, a nawet maskotki w kształcie kultowej liczby “67”, która zajęła drugie miejsce w konkursie na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Nie zabrakło też projektów nawiązujących bezpośrednio do celu tegorocznego Finału – licytować można nawet pluszowy żołądek czy pluszowe jelito. Wszystkie maskotki są kolorowe, gigantyczne i absolutnie wyjątkowe!

– podkreśla Marta Florkiewicz-Borkowska.