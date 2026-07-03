Założenia zablokowanej reformy oświatowej

Zawetowana nowelizacja przepisów oświatowych miała na celu stworzenie jednolitego, ustawowego katalogu praw i obowiązków przysługujących osobom uczącym się. Jednym z kluczowych elementów projektu było powołanie wieloszczeblowego systemu organów ochrony praw uczniowskich, działających na poziomach od wojewódzkiego do krajowego.

Nowe regulacje zakładały powołanie instytucji Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich oraz wprowadzenie odgórnych wytycznych dotyczących m.in. procedur usprawiedliwiania nieobecności, nakładania kar dyscyplinarnych oraz prawa młodzieży do samodzielnego kształtowania własnego wyglądu.

Argumentacja prezydenta: biurokracja i antagonizowanie szkoły

Prezydent Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję o nałożeniu weta, zadeklarował, że nie kwestionuje samej potrzeby ochrony młodych ludzi przed nadużyciami. W ocenie głowy państwa zaproponowany kształt nowelizacji nie realizował jednak tego celu w sposób właściwy.

W oficjalnym oświadczeniu prezydent wskazał, że nowe przepisy prowadziłyby do nadmiernego rozbudowania struktur biurokratycznych oraz niosły za sobą ryzyko ideologizacji placówek oświatowych. Wśród argumentów pojawił się zarzut, że scentralizowany system rzeczników mógłby funkcjonować w sposób przypominający „szkolną prokuraturę”, opierającą się na anonimowych donosach, co w konsekwencji doprowadziłoby do antagonizowania relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Stanowisko MEN: polityczna blokada edukacji obywatelskiej

Decyzja o zawetowaniu ustawy spotkała się z ostrą krytyką ze strony kierownictwa resortu edukacji. Szefowa MEN Barbara Nowacka podkreśliła w mediach społecznościowych, że nowelizacja miała wprowadzić ład prawny i zastąpić dotychczasowe, niejasne przepisy precyzyjnymi regulacjami. Według minister, zablokowanie ustawy ogranicza budowanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży.

Z kolei wiceministra Katarzyna Lubnauer zarzuciła przedstawicielom prezydenta brak merytorycznego zaangażowania na etapie prac parlamentarnych, w tym niestawianie się na posiedzeniach Komisji Edukacji i Nauki, gdzie istniała możliwość zgłaszania poprawek. Odnosząc się do zarzutów o ideologizację, wiceszefowa resortu wskazała, że ustawa skupiała się na kwestiach czysto organizacyjnych, takich jak standaryzacja szkolnego stroju czy uszczelnienie procedur frekwencyjnych.

Co dalej z prawami ucznia?

Wobec braku większości parlamentarnej niezbędnej do odrzucenia prezydenckiego weta, reforma w proponowanym kształcie nie wejdzie w życie 11 września 2026 roku. Wiceministra Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że resort edukacji dokona szczegółowej analizy formalnego uzasadnienia weta, gdy tylko zostanie ono dostarczone przez Kancelarię Prezydenta.

Przeciwko części przepisów noweli opowiadały się wcześniej również niektóre nauczycielskie związki zawodowe oraz politycy opozycji, kwestionując przede wszystkim zasadność powoływania nowego urzędu centralnego w postaci Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Ministerstwo Edukacji podtrzymuje jednak stanowisko o konieczności systemowego uporządkowania rozproszonych norm szkolnych w przyszłości.

FAQ

Kiedy miały wejść w życie nowe przepisy o prawach ucznia?

Zgodnie z pierwotnym planem zawartym w ustawie, większość nowych regulacji miała zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2026 roku. Po decyzji prezydenta termin ten stał się nieaktualny.

Czy w szkołach powstaną teraz stanowiska rzeczników praw ucznia?

Scentralizowany, ustawowy system rzeczników na szczeblu wojewódzkim i krajowym nie zostanie utworzony. Warto jednak pamiętać, że w wielu polskich miastach oraz w poszczególnych placówkach rzecznicy tacy nadal działają na mocy decyzji lokalnych samorządów lub statutów szkół, jednak bez specjalnego umocowania w prawie ogólnokrajowym.

Co weto prezydenta oznacza dla uczniów w kwestii wyglądu i kar?

Wszystkie kwestie związane z dopuszczalnym ubiorem, wyglądem (np. makijażem, fryzurą), systemem kar oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności nadal będą regulowane autonomicznie przez wewnętrzne statuty poszczególnych szkół. Dyrektorzy i rady pedagogiczne zachowują w tym zakresie dotychczasową swobodę decyzyjną.