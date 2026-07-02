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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Gdzie i kiedy sprawdzić wyniki tego ważnego egzaminu?

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:21
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egzamin
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny sprawdzian dla ucznia/Shutterstock
Nadchodzi dzień, na który czeka prawie 400 tys. absolwentów ósmych klas. Chodzi o publikację wyników egzaminu ósmoklasisty 2026. Punkty, które uczniowie dostaną za egzamin będą kluczowe podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły średniej. Gdzie i kiedy będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Egzamin ósmoklasisty 2026 odbył się w dniach 11–13 maja. Uczniowie pisali język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Już w piątek 3 lipca 2026 roku prawie 400 tys. nastolatków pozna oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Taki harmonogram przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tam można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026

Od godziny 8:30 rano w piątek 3 lipca uczniowie z całej Polski będą mogli zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego - ziu.gov.pl - gdzie poznają swoje rezultaty. Logowanie na platformie wymaga podania indywidualnych danych dostępowych, które każdy uczeń powinien był otrzymać wcześniej w swojej placówce.

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Szkoły będą wydawać oficjalne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2026

Tego samego dnia w szkołach będzie można odebrać oficjalne zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Zawierają one nie tylko wyniki procentowe, ale też centylowe, pokazujące, jak dany absolwent poradził sobie na tle rówieśników w całym kraju. Odbiór tego dokumentu to ważny krok, by zamknąć cały etap i skupić się na dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych do szkoły średniej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: egzaminegzamin ósmoklasistywyniki
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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