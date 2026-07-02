Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Gdzie i kiedy sprawdzić wyniki tego ważnego egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty 2026 odbył się w dniach 11–13 maja. Uczniowie pisali język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Już w piątek 3 lipca 2026 roku prawie 400 tys. nastolatków pozna oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Taki harmonogram przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tam można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026

Od godziny 8:30 rano w piątek 3 lipca uczniowie z całej Polski będą mogli zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego - ziu.gov.pl - gdzie poznają swoje rezultaty. Logowanie na platformie wymaga podania indywidualnych danych dostępowych, które każdy uczeń powinien był otrzymać wcześniej w swojej placówce.

Szkoły będą wydawać oficjalne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 2026

Tego samego dnia w szkołach będzie można odebrać oficjalne zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Zawierają one nie tylko wyniki procentowe, ale też centylowe, pokazujące, jak dany absolwent poradził sobie na tle rówieśników w całym kraju. Odbiór tego dokumentu to ważny krok, by zamknąć cały etap i skupić się na dostarczeniu dokumentów rekrutacyjnych do szkoły średniej.