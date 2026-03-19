Na czym polega tydzień projektowy

Tydzień projektowy polega na tym, że przez kilka dni uczniowie pracują nad konkretnym projektem lub problemem zamiast uczestniczyć w standardowych lekcjach przedmiotowych.

Zadaniem uczniów będzie np. przygotowanie rozwiązania określonego problemu, stworzenie prezentacji, przeprowadzenie badań lub opracowanie własnego projektu.

W czasie takich zajęć uczniowie mają wykorzystywać wiedzę z różnych przedmiotów, a jednocześnie uczyć się współpracy i komunikacji.

Nauka poprzez działanie zamiast biernego przyswajania wiedzy

Ministerstwo Edukacji podkreśla, że celem tygodnia projektowego jest zmiana sposobu uczenia się w szkołach.

Zamiast skupiać się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, szkoła ma częściej wykorzystywać metody aktywne. Uczniowie będą samodzielnie analizować informacje, rozwiązywać problemy i wspólnie wypracowywać rozwiązania.

Zdaniem ekspertów takie podejście może rozwijać kompetencje społeczne, kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Tydzień projektowy będzie wprowadzany stopniowo

Nowe rozwiązanie nie pojawi się we wszystkich klasach od razu. Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzać tydzień projektowy etapami.

Najpierw obejmie on tylko część uczniów, a w kolejnych latach będzie rozszerzany na następne roczniki. Docelowo, od roku szkolnego 2030/2031, ma być realizowany we wszystkich klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

W pierwszych latach szkoły będą mogły także dobrowolnie wprowadzać takie projekty w większej liczbie klas.

Szkoły dostaną wsparcie w organizacji projektów

Aby pomóc nauczycielom w przygotowaniu nowych zajęć, Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad specjalnym poradnikiem dotyczącym organizacji tygodnia projektowego.

Materiał ma zawierać przykłady projektów, scenariusze zajęć oraz wskazówki dotyczące organizacji pracy uczniów. Według resortu edukacji takie wsparcie ma ułatwić szkołom wdrożenie nowych rozwiązań.