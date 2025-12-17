Wynagrodzenia nauczycieli są wypłacane z budżetu samorządów, jednak o ich wysokości decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W rozporządzeniu określa się nie tylko stawki lecz także sposób obliczania wynagrodzenia. W 2026 roku, zgodnie z coroczną waloryzacją płac w oświacie, nauczyciele mogą oczekiwać wzrostu wynagrodzeń o 3%.

Wzrost nauczycielskich pensji. Co oznacza podwyżka 3%?

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej od 1 stycznia 2026 roku wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela ma wzrosnąć o 3%. Ostatnia podwyżka o 5% w 2025 roku oznaczała, że płace w oświacie wzrosły o 258,80 zł.

Reklama

Kwota bazowa dla nauczycieli ustalana jest w ustawie budżetowej. W 2025 roku wynosiła ona 5434,82 zł. Na jej podstawie oblicza się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli w zależności od stopnia zawodowego:

nauczyciel początkujący: 120% kwoty bazowej,

nauczyciel mianowany: 144% kwoty bazowej,

nauczyciel dyplomowany: 184% kwoty bazowej.

Reklama

W 2026 roku nauczyciele mogą spodziewać się podwyżki płac o 3%. Pensja nauczyciela (nie licząc dodatków i świadczeń określonych w Karcie Nauczyciela) wzrośnie od 150 do 186 zł miesięcznie brutto.

Wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2026 roku

Nauczyciel początkujący nie posiada stopnia awansu zawodowego (przed 2022 rokiem nauczyciel kontraktowy posiadał de facto stopień awansu).

W 2026 roku nauczyciel początkujący otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 308 zł brutto, a więc o 155 zł więcej niż w 2025 roku (5 153 zł). Oczywiście przy założeniu, że jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego w 2026 roku

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wzrośnie do 5 469 zł brutto, czyli o około 159 zł w stosunku do wynagrodzenia w 2025 roku. Do tego należy oczywiście doliczyć dodatki (stażowy w wysokości 1% za każdy rok pracy, funkcyjny dla wychowawców klas), motywacyjny, za warunki pracy) oraz nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2026 roku

Na największy wzrost płacy mogą liczyć nauczyciele dyplomowani. Ci zgodnie z projektem ustawy budżetowej otrzymają 186 zł brutto miesięcznie więcej niż w 2025. roku. Ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 6 397 zł brutto.

Podwyżki mają objąć zarówno nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych jak i w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.