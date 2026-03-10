Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnie wyniki krajowe z przeprowadzonego 2025 roku egzaminu ósmoklasisty wyniosły:
- Język polski - 64 proc.
- Matematyka - 50 proc
- Język angielski - 70 proc.
Matematyka wypadła najgorzej i właśnie ten przedmiot sprawia uczniom najwięcej trudności. Różnica między nią a językiem angielskim to aż 20 punktów procentowych. Dla wielu ósmoklasistów przekroczenie progu 50-60 proc z matematyki jest nieosiągalne.
Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty
Z danych analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród najtrudniejszych zadań w arkuszu z matematyki dominują zadania otwarte. Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli w zadaniach zamkniętych, jednoetapowych, takich, w których należało zastosować znany algorytm, a rozwiązanie nie wymagało zastosowania umiejętności złożonych.
Największe trudności sprawiają im zadania otwarte i wieloetapowe, wymagające planowania oraz interpretacji danych. Ósmoklasiści często mają problemy z zapisywaniem i przekształcaniem wyrażeń algebraicznych, uzasadnianiem rozwiązań oraz geometrią. Mylą pojęcia i źle identyfikują krawędzie brył. Źle wypadają także w działaniach na potęgach, zwłaszcza przy mnożeniu i dzieleniu różnych podstaw.
Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin potwierdził, że brak sprawności rachunkowej uniemożliwia osiągnięcie sukcesu w postaci poprawnie rozwiązanego zadania. Uczniowie popełniają błędy rachunkowe, co utrudnia kontynuację zazwyczaj poprawnie rozpoczętej metody rozwiązania. Do często popełnianych błędów należą również błędy przepisania, błędy wynikające z nieuważnego czytania polecenia, chaotycznego zapisu, a także niedokładnej analizy treści zadania.
Egzamin ósmoklasisty 2026. Wskazówki egzaminatorów
Egzaminatorzy CKE przygotowali rady dla uczniów, którzy będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty:
- Uważnie czytaj treść i polecenia do zadań,
- Na każdym etapie rozwiązania sprawdź, czy korzystasz z danych podanych w treści zadania oraz zamieszczonych na schemacie / diagramie / rysunku.
- Zastanów się, jakie czynności musisz wykonać, aby rozwiązać problem postawiony w poleceniu do zadania. Stwórz plan rozwiązania zadania wieloetapowego.
- Wykonuj rysunki pomocnicze pozwalające na realizację kolejnych etapów rozwiązania.
- Stosuj oznaczenia literowe szukanej wielkości oraz zapisuj wyrażenia algebraiczne, które wyrażają relacje między wielkościami określonymi w treści zadania. Pamiętaj, aby w obrębie jednego zadania stosować to samo oznaczenie dla jednej wielkości.
- Wykorzystaj dane zamieszczone na rysunkach do dostrzegania zależności między długościami odcinków, miarami kątów.
- W zadaniach wymagających uzasadnienia lub udowodnienia tezy twierdzenia prezentuj pełny i logiczny tok rozumowania prowadzący do tej tezy. W tym celu musisz uwzględnić warunki zadania oraz powołać się na zależności i twierdzenia matematyczne.
- Weryfikuj otrzymane wyniki, szczególnie w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym. Po rozwiązaniu zadania jeszcze raz przeczytaj jego treść, aby upewnić się, że otrzymany wynik jest logiczny i realny.
- Pisz czytelnie, aby uniknąć pomyłek w wykonywaniu działań oraz w przepisywaniu uzyskanych wyników do dalszych obliczeń.
- Zwracaj uwagę na pojęcia i nazwy stosowane w geometrii przestrzennej oraz posługuj się tymi pojęciami.
- Pamiętaj o zapisaniu w wyniku końcowym jednostki w zadaniach wymagających obliczenia pola powierzchni, objętości lub innych wielkości mianowanych.
