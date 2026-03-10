Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnie wyniki krajowe z przeprowadzonego 2025 roku egzaminu ósmoklasisty wyniosły:

Język polski - 64 proc.

Matematyka - 50 proc

Język angielski - 70 proc.

Matematyka wypadła najgorzej i właśnie ten przedmiot sprawia uczniom najwięcej trudności. Różnica między nią a językiem angielskim to aż 20 punktów procentowych. Dla wielu ósmoklasistów przekroczenie progu 50-60 proc z matematyki jest nieosiągalne.

Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty

Z danych analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród najtrudniejszych zadań w arkuszu z matematyki dominują zadania otwarte. Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli w zadaniach zamkniętych, jednoetapowych, takich, w których należało zastosować znany algorytm, a rozwiązanie nie wymagało zastosowania umiejętności złożonych.

Największe trudności sprawiają im zadania otwarte i wieloetapowe, wymagające planowania oraz interpretacji danych. Ósmoklasiści często mają problemy z zapisywaniem i przekształcaniem wyrażeń algebraicznych, uzasadnianiem rozwiązań oraz geometrią. Mylą pojęcia i źle identyfikują krawędzie brył. Źle wypadają także w działaniach na potęgach, zwłaszcza przy mnożeniu i dzieleniu różnych podstaw.

Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna egzamin potwierdził, że brak sprawności rachunkowej uniemożliwia osiągnięcie sukcesu w postaci poprawnie rozwiązanego zadania. Uczniowie popełniają błędy rachunkowe, co utrudnia kontynuację zazwyczaj poprawnie rozpoczętej metody rozwiązania. Do często popełnianych błędów należą również błędy przepisania, błędy wynikające z nieuważnego czytania polecenia, chaotycznego zapisu, a także niedokładnej analizy treści zadania.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Wskazówki egzaminatorów

Egzaminatorzy CKE przygotowali rady dla uczniów, którzy będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty: